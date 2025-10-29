Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 октября «Динамо» и «Шахтер» играют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Встреча проходит на стадионе им. В. Лобановского. Встреча стартовала в 18:00.

Для обеих команд это будет вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала, 29 октября.

Динамо – Шахтер – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча