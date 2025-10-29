Кубок Украины29 октября 2025, 19:05 | Обновлено 29 октября 2025, 19:06
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты Классического
29 октября «Динамо» и «Шахтер» играют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.
Встреча проходит на стадионе им. В. Лобановского. Встреча стартовала в 18:00.
Для обеих команд это будет вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).
Кубок Украины. 1/8 финала, 29 октября.
Динамо – Шахтер – 0:0 (обновляется)
Трансляция матча
Комментарии 1
Таке враження що киян тренують грати спиною до воріт суперника.
