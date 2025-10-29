Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 19:05 | Обновлено 29 октября 2025, 19:06
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты Классического

29 октября «Динамо» и «Шахтер» играют в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Встреча проходит на стадионе им. В. Лобановского. Встреча стартовала в 18:00.

Для обеих команд это будет вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встречались в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии пенальти после ничьей 1:1 (пен. 6:5).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины. 1/8 финала, 29 октября.

Динамо – Шахтер – 0:0 (обновляется)

Трансляция матча

ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме
Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»
ФОТО. Дикий момент. Лидер Шахтера чудом не забил Динамо
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк
Gorlitsa
Таке враження що киян тренують грати спиною до воріт суперника. 
