Кубок Украины
29 октября 2025, 16:52 | Обновлено 29 октября 2025, 17:34
Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер

Встреча начнется в 18:00

29 октября «Динамо» и «Шахтер» встретятся в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26.

Поединок состоится на стадионе имени Валерия Лобановского, начало – в 18:00 по киевскому времени.

Для обеих команд это будет вторая игра в текущем розыгрыше турнира. В прошлом сезоне соперники встретились в финале, где «Шахтер» одержал победу в серии послематчевых пенальти – 6:5 после ничьей 1:1 в основное время.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

«Динамо»: Нещерет, Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко.

«Шахтер»: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько, Марлон Гомес, Педринью, Эгиналдо, Невертон, Мейреллес.

