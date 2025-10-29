Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд

Защитник «Буковины» Петр Стасюк поделился эмоциями от победы над «Нивой» Тернополь в 1/8 финала Кубка Украины, рассказал о важности поддержки болельщиков и о подготовке к центральному матчу тура в чемпионате против «Черноморца».

– «Буковина» обыграла «Ниву» в 1/8 финала Кубка Украины и теперь сыграет в четвертьфинале турнира. Фантастическая серия из 14 побед подряд во всех турнирах продолжается. Один вопрос – как это удается команде? В чем секрет?

– Да никаких секретов, наверное, нет. Это плодотворная работа как тренерского штаба, так и футболистов. И самое главное – невероятная поддержка наших болельщиков. Они гонят нас вперед, и это придает огромную мотивацию, добавляет нам сил и вдохновения в каждой игре.

– Выход в четвертьфинал Кубка Украины – это особые эмоции. Можно ли их сравнить с победами в чемпионате?

– Кубок – это отдельный турнир, где возможны сенсации и очень непредсказуемые результаты. Сравнивать пока рано, но надеюсь, что впереди будут еще более позитивные эмоции – как в чемпионате, так и в Кубке Украины.

– В целом команда довольна своей игрой в этом матче? Или все же есть над чем работать?

– Работать всегда есть над чем. Мы делаем это каждую неделю. Иногда сами себе создаем нервные моменты, как в концовке матча с «Нивой». Такая развязка не нужна ни тренерам, ни игрокам, ни болельщикам. Но главное – мы прошли дальше.

– Но все-таки вы повторили ту самую «нервную концовку», как и в матче чемпионата с «Нивой». Последние минуты – снова гол. Почему так произошло?

– Даже не могу сказать, почему это повторяется. Но слава Богу, что мы выиграли и прошли дальше. Главное – подарили городу настоящий футбольный праздник.

– Будет ли время отпраздновать эту победу? Ведь впереди – важная выездная игра с «Черноморцем»…

– Наверное, нет. Уже скоро выезжаем в Одессу, где нас ждет «Черноморец». Это будет центральный матч тура в Первой лиге. Долгая дорога, важный поединок, поэтому сейчас главное – восстановиться и хорошо подготовиться. Времени на празднование просто нет.