Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд
Кубок Украины
29 октября 2025, 12:50
Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд

Петр Стасюк поблагодарил болельщиков за поддержку

Защитник Буковины объяснил, как команда выиграла 14 матчей подряд
ФК Буковина. Петр Стасюк

Защитник «Буковины» Петр Стасюк поделился эмоциями от победы над «Нивой» Тернополь в 1/8 финала Кубка Украины, рассказал о важности поддержки болельщиков и о подготовке к центральному матчу тура в чемпионате против «Черноморца».

– «Буковина» обыграла «Ниву» в 1/8 финала Кубка Украины и теперь сыграет в четвертьфинале турнира. Фантастическая серия из 14 побед подряд во всех турнирах продолжается. Один вопрос – как это удается команде? В чем секрет?

– Да никаких секретов, наверное, нет. Это плодотворная работа как тренерского штаба, так и футболистов. И самое главное – невероятная поддержка наших болельщиков. Они гонят нас вперед, и это придает огромную мотивацию, добавляет нам сил и вдохновения в каждой игре.

– Выход в четвертьфинал Кубка Украины – это особые эмоции. Можно ли их сравнить с победами в чемпионате?

– Кубок – это отдельный турнир, где возможны сенсации и очень непредсказуемые результаты. Сравнивать пока рано, но надеюсь, что впереди будут еще более позитивные эмоции – как в чемпионате, так и в Кубке Украины.

– В целом команда довольна своей игрой в этом матче? Или все же есть над чем работать?

– Работать всегда есть над чем. Мы делаем это каждую неделю. Иногда сами себе создаем нервные моменты, как в концовке матча с «Нивой». Такая развязка не нужна ни тренерам, ни игрокам, ни болельщикам. Но главное – мы прошли дальше.

– Но все-таки вы повторили ту самую «нервную концовку», как и в матче чемпионата с «Нивой». Последние минуты – снова гол. Почему так произошло?

– Даже не могу сказать, почему это повторяется. Но слава Богу, что мы выиграли и прошли дальше. Главное – подарили городу настоящий футбольный праздник.

– Будет ли время отпраздновать эту победу? Ведь впереди – важная выездная игра с «Черноморцем»…

– Наверное, нет. Уже скоро выезжаем в Одессу, где нас ждет «Черноморец». Это будет центральный матч тура в Первой лиге. Долгая дорога, важный поединок, поэтому сейчас главное – восстановиться и хорошо подготовиться. Времени на празднование просто нет.

Петр Стасюк Нива Тернополь Буковина Черновцы Кубок Украины по футболу Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса
Иван Чирко Источник: ФК Буковина
