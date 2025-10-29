Академия футбола СК «Киев» подала иск в суд на известного украинского журналиста Игоря Бурбаса. Об этом пишет пресс-служба судебных органов Украины.

По официальной информации, в суд передано дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. О причинах иска ничего не сообщается.

Рассмотрение дела назначено на 27 ноября в Киево-Святошинском районном суде в Киевской области. Ранее к Игорю Бурбасу позывался полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский.

ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск