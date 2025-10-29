Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 13:17
1178
3

ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск

Академия футбола СК «Киев» подала иск в суд

29 октября 2025, 13:17
1178
3 Comments
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Instagram. Игорь Бурбас

Академия футбола СК «Киев» подала иск в суд на известного украинского журналиста Игоря Бурбаса. Об этом пишет пресс-служба судебных органов Украины.

По официальной информации, в суд передано дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. О причинах иска ничего не сообщается.

Рассмотрение дела назначено на 27 ноября в Киево-Святошинском районном суде в Киевской области. Ранее к Игорю Бурбасу позывался полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский.

ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск

Олег Вахоцкий Источник: Єдиний державний реєстр судових рішень
Alex86 1
Давно пора, желательно коллективный. 
Ответить
+3
DK2025
А свидетелями на стороне бурбасятины буде выступать типа журналисты спорт уа
Ответить
+1
Spaceman
Якщо про справу нічого не відомо, то нащо про це писать?
Ответить
0
