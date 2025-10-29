Украина. Премьер лига29 октября 2025, 13:17 |
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Академия футбола СК «Киев» подала иск в суд
Академия футбола СК «Киев» подала иск в суд на известного украинского журналиста Игоря Бурбаса. Об этом пишет пресс-служба судебных органов Украины.
По официальной информации, в суд передано дело о защите чести, достоинства и деловой репутации. О причинах иска ничего не сообщается.
Рассмотрение дела назначено на 27 ноября в Киево-Святошинском районном суде в Киевской области. Ранее к Игорю Бурбасу позывался полузащитник житомирского Полесья Александр Андриевский.
Давно пора, желательно коллективный.
А свидетелями на стороне бурбасятины буде выступать типа журналисты спорт уа
Якщо про справу нічого не відомо, то нащо про це писать?
