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Украина. Премьер лига
21 мая 2025, 14:36 |
1374
1

Экс-игрок сборной Украины подал в суд на известного журналиста

Суть иска – о защите чести, достоинства и деловой репутации

21 мая 2025, 14:36 |
1374
1
Экс-игрок сборной Украины подал в суд на известного журналиста
ФК Полесье. Александр Андриевский

Бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо», а ныне полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский подал в суд на украинского журналиста Игоря Бурбаса.

Суть иска – о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело в том, что зимой 2025 года Бурбас обнародовал информацию, по которой Андриевский солгал боссам киевского «Динамо» при расторжении контракта, якобы пообещав им не переходить в «Полесье». Позже сам Александр эту информацию опроверг.

В сезоне 2024/25 Александр Андриевский провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро.

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Дмитрий Вус Источник
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turist86
"Ерш ну рваться и кричать: Будьте милостивы, братцы! Дайте чуточку подраться. Распроклятый тот Карась. Поносил меня вчерась. При честном при всем собранье. Неподобной разной бранью"...
(Петр Ершов, "Конек-Горбунок") 
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