Экс-игрок сборной Украины подал в суд на известного журналиста

Бывший футболист национальной сборной Украины и киевского «Динамо», а ныне полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский подал в суд на украинского журналиста Игоря Бурбаса.

Суть иска – о защите чести, достоинства и деловой репутации. Дело в том, что зимой 2025 года Бурбас обнародовал информацию, по которой Андриевский солгал боссам киевского «Динамо» при расторжении контракта, якобы пообещав им не переходить в «Полесье». Позже сам Александр эту информацию опроверг.

В сезоне 2024/25 Александр Андриевский провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1.2 миллиона евро.