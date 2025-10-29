5 из 6 голов украинцев в Серии В забил Богдан Попов. У кого еще один?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
29 октября 2025, 10:33 | Обновлено 29 октября 2025, 11:21
234
0

Богдан Попов отметился очередным голом за Эмполи

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

Свой 5-й гол во втором по силе итальянском дивизионе украинский нападающий забил в матче 10-го тура итальянской Серии В, в котором Эмполи сыграл вничью с Сампдорией со счетом 1:1.

Для Попова этот матч стал 8-м в Серии В, только два украинца сыграли большее количество игр в этом турнире.

Матчи украинцев в Серии B

  • 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
  • 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)
  • 8 – Богдан Попов (Эмполи)

Интересным фактом является то, что до Попова в Серии В ранее был забит украинцами всего 1 гол. Сделал это Василий Прийма в составе Фрозиноне в 2016 году.

Голы украинцев в Серии B

  • 5 – Богдан Попов (Эмполи)
  • 1 – Василий Прийма (Фрозиноне)
По теме:
ФОТО. Звезда Интера убил человека. Вот что произошло
Легенда Ромы высказался о возможном назначении Спаллетти в Юве
Обреченный с первого дня. Тудор не мог побеждать с Ювентусом
чемпионат Италии по футболу Серия B Эмполи Сампдория Богдан Попов статистика Василий Прийма Вячеслав Чурко Фрозиноне
