5 из 6 голов украинцев в Серии В забил Богдан Попов. У кого еще один?

Свой 5-й гол во втором по силе итальянском дивизионе украинский нападающий забил в матче 10-го тура итальянской Серии В, в котором Эмполи сыграл вничью с Сампдорией со счетом 1:1.

Для Попова этот матч стал 8-м в Серии В, только два украинца сыграли большее количество игр в этом турнире.

Матчи украинцев в Серии B

18 – Василий Прийма (Фрозиноне)

11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)

8 – Богдан Попов (Эмполи)

Интересным фактом является то, что до Попова в Серии В ранее был забит украинцами всего 1 гол. Сделал это Василий Прийма в составе Фрозиноне в 2016 году.

Голы украинцев в Серии B