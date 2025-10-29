Италия29 октября 2025, 10:33 | Обновлено 29 октября 2025, 11:21
5 из 6 голов украинцев в Серии В забил Богдан Попов. У кого еще один?
Богдан Попов отметился очередным голом за Эмполи
29 октября 2025, 10:33 | Обновлено 29 октября 2025, 11:21
Свой 5-й гол во втором по силе итальянском дивизионе украинский нападающий забил в матче 10-го тура итальянской Серии В, в котором Эмполи сыграл вничью с Сампдорией со счетом 1:1.
Для Попова этот матч стал 8-м в Серии В, только два украинца сыграли большее количество игр в этом турнире.
Матчи украинцев в Серии B
- 18 – Василий Прийма (Фрозиноне)
- 11 – Вячеслав Чурко (Фрозиноне)
- 8 – Богдан Попов (Эмполи)
Интересным фактом является то, что до Попова в Серии В ранее был забит украинцами всего 1 гол. Сделал это Василий Прийма в составе Фрозиноне в 2016 году.
Голы украинцев в Серии B
- 5 – Богдан Попов (Эмполи)
- 1 – Василий Прийма (Фрозиноне)
