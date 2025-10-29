Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Один матч АПЛ ожидается в этом году в Boxing Day
Англия
29 октября 2025, 08:34 | Обновлено 29 октября 2025, 08:35
Sky и TNT Sports уничтожают все хорошее в английском футболе

Один матч АПЛ ожидается в этом году в Boxing Day
Getty Images/ Getty Images Ukraine

Всего лишь один матч Английской Премьер-лиги (АПЛ) ожидается в этом году в День подарков (Boxing Day).

Как отмечает Daily Mail, это изменение, отступающее от традиции, связано с перегруженностью матчей, вызванной расширением турнирной программы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переносом Кубка Англии на выходные. АПЛ по-прежнему обязана транслировать 33 матча в выходные дни для вещателей.

На данный момент эта информация не подтверждена на все 100%, но в День подарков, скорее всего, будет показана одна игра по телевидению, а остальные будут сыграны в субботу, воскресенье и понедельник, чтобы соблюсти график.

«Уничтожение Дня подарков – очередной пример жадности, царившей в Премьер-лиге, Sky и TNT Sports уничтожают все хорошее в английском футболе», – пишет британский таблоид.

Boxing Day – это давняя традиция, согласно которой на следующий день после Рождества, 26 декабря, проводится целый тур АПЛ.

Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Boxing Day
Оксана Баландина Источник: Daily Mail
