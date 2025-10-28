Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Румыния – Украина – 1:1. Товарищеский матч в Бухаресте. Видео голов, обзор
Товарищеские матчи
28 октября 2025, 21:47 | Обновлено 28 октября 2025, 21:57
Румыния – Украина – 1:1. Товарищеский матч в Бухаресте. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор контрольного поединка женских сборных

Румыния – Украина – 1:1. Товарищеский матч в Бухаресте. Видео голов, обзор
УАФ

Женская сборная Украины провела в октябре второй товарищеский матч, сыграв вничью с Румынией в Бухаресте (1:1).

Поединок прошел 28 октября на поле соперниц и стал очередной проверкой для команды Владимира Пятенко, которая несколькими днями ранее одержала победу над Словакией (2:1).

На 80-й минуте после подачи с углового Яна Котик выиграла верховую борьбу и скинула мяч на Шматко, которая в падении головой отправила его в сетку.

Однако уже через три минуты румынки сравняли счет. Кармен Марку замкнула навес с фланга точным ударом головой.

После этого обе команды имели еще по нескольку шансов, но больше забитых мячей зрители не увидели.

Товарищеский матч женских сборных

28 октября. Бухарест. Стадион «Конкордия Кяжна»

Румыния – Украина – 1:1 (0:0)

Голы: Марку, 83 – Шматко, 80

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

женская сборная Украины по футболу товарищеские матчи женская сборная Румынии по футболу Владимир Пятенко Румыния - Украина Любовь Шматко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
