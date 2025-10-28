Румыния – Украина – 1:1. Товарищеский матч в Бухаресте. Видео голов, обзор

Женская сборная Украины провела в октябре второй товарищеский матч, сыграв вничью с Румынией в Бухаресте (1:1).

Поединок прошел 28 октября на поле соперниц и стал очередной проверкой для команды Владимира Пятенко, которая несколькими днями ранее одержала победу над Словакией (2:1).

На 80-й минуте после подачи с углового Яна Котик выиграла верховую борьбу и скинула мяч на Шматко, которая в падении головой отправила его в сетку.

Однако уже через три минуты румынки сравняли счет. Кармен Марку замкнула навес с фланга точным ударом головой.

После этого обе команды имели еще по нескольку шансов, но больше забитых мячей зрители не увидели.

Товарищеский матч женских сборных

28 октября. Бухарест. Стадион «Конкордия Кяжна»

Румыния – Украина – 1:1 (0:0)

Голы: Марку, 83 – Шматко, 80

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча