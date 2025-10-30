Украина. Премьер лига30 октября 2025, 07:20 |
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо с ним и без него – это две разные команды»
Экс-футболист «Шахтера» выделил Буяльского и Ярмоленко
30 октября 2025, 07:20
Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кого считает лидерами киевского клуба «Динамо».
«В Динамо настоящим лидером и ключевой фигурой является Буяльский. Динамо с ним и без него – это две разные команды. Он будет вести за собой команду. Так же и Андрей Николаевич [Ярмоленко], дай Бог ему здоровья. Эти люди – лицо нынешнего Динамо», – рассказал Артем Федецкий.
Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:
