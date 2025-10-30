Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо с ним и без него – это две разные команды»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кого считает лидерами киевского клуба «Динамо».

«В Динамо настоящим лидером и ключевой фигурой является Буяльский. Динамо с ним и без него – это две разные команды. Он будет вести за собой команду. Так же и Андрей Николаевич [Ярмоленко], дай Бог ему здоровья. Эти люди – лицо нынешнего Динамо», – рассказал Артем Федецкий.

