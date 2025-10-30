Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо с ним и без него – это две разные команды»
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 07:20 |
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо с ним и без него – это две разные команды»

Экс-футболист «Шахтера» выделил Буяльского и Ярмоленко

УАФ. Артем Федецкий

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кого считает лидерами киевского клуба «Динамо».

«В Динамо настоящим лидером и ключевой фигурой является Буяльский. Динамо с ним и без него – это две разные команды. Он будет вести за собой команду. Так же и Андрей Николаевич [Ярмоленко], дай Бог ему здоровья. Эти люди – лицо нынешнего Динамо», – рассказал Артем Федецкий.

Ранее бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему выбрал донецкий «Шахтер», а не киевское «Динамо»:

По теме:
Динамо больше владело мячом, у Шахтера лучший xG. Статистика Классического
МЕЙРЕЛЛИШ: «Заслуживал ли Шахтер победы? Да, конечно, безусловно»
ТУРАН: «Не оставлю их в покое. Они должны почувствовать эту печаль и боль»
Артем Федецкий чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
