ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Накануне этого противостояния бывший футболист «бело-синих» Виктор Леоненко прокомментировал возможный выбор Александра Шовковского в атаке:

– Против «Кривбасса» на острие атаки «Динамо» играл Ярмоленко, потом вышел Герреро. Они оба забили. Есть еще Бленуце и Пономаренко. Кого вы хотите увидеть в атаке против «Шахтера»?

– Не Ярмоленко так точно, это вообще не его позиция. Видно, что он не нападающий. Была бы нормальная защита, а не оборона «Кривбасса», ему пришлось бы тяжело.

Однако в нашем чемпионате на позиции нападающего можно и Попова увидеть. Почему бы и нет? Тем более, против «Кривбасса» он показал, что может играть на стандартах и ​​мог забить не один гол.

Конечно, против «Шахтера» нужно ставить Герреро, ведь Ярмоленко – это не нападающий. Относительно политика Бленуце здесь вопрос к Игорю Михайловичу Суркису. Я вообще не понимаю, зачем его тогда покупали.

Два миллиона на него выбросили, а он в запасе сидит. При счете 3:0 могли бы выпустить. Тогда хотя бы на политическую программу его отправляйте, если все равно не играет, – прокомментировал Леоненко.