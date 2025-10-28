«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер

В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от поединка:

– Что ждете от кубкового матча «Динамо» – «Шахтер»?

– Жду интересную игру. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то «Динамо» и «Шахтер» вроде бы оживают.

– Кого считаете фаворитом в этом матче?

– Я считаю фаворитом «Шахтер», потому что у донецкой команды лучше состав.

– Как будут разворачиваться события в матче «Динамо» – «Шахтер»?

– Думаю, будет напряженная игра, может дойти и до драки. На месте УАФ я бы перенес этот матч, потому что у обоих клубов напряженный график, – считает Сабо.