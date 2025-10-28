«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Поединок 1/8 финала Кубка Украины состоится 29 октября
В среду, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими ожиданиями от поединка:
– Что ждете от кубкового матча «Динамо» – «Шахтер»?
– Жду интересную игру. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то «Динамо» и «Шахтер» вроде бы оживают.
– Кого считаете фаворитом в этом матче?
– Я считаю фаворитом «Шахтер», потому что у донецкой команды лучше состав.
– Как будут разворачиваться события в матче «Динамо» – «Шахтер»?
– Думаю, будет напряженная игра, может дойти и до драки. На месте УАФ я бы перенес этот матч, потому что у обоих клубов напряженный график, – считает Сабо.
