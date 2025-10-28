В Ливерпуле определились с судьбой Слота. Романо рассказал подробности

Руководство Ливерпуля определилось с будущим Арне Слота после провального отрезка «красных» в Английской Премьер-лиге, пишет Фабрицио Романо.

«Внутри «Ливерпуля» – и когда я говорю внутри, имею в виду руководство, владельцев, всех людей в клубе – действительно действительно доверяют Арне Слоту. Они на 100 процентов уверены, что Арне Слот – лучший тренер, чтобы справиться с текущей ситуацией.

Да, начало сезона было слабым, но в «Ливерпуле» уверены, что все будет хорошо. Просто нужно немного времени, чтобы оценить состав с новыми подписями, внести определенные изменения и вернуть ту же ментальность, что была в прошлом сезоне.

Но Ливерпуль полностью доверяет Слоту. Между тренером, руководителями и менеджментом очень хорошая ежедневная коммуникация. Нет конфликтов, нет проблем между Слотом и футболистами или Слотом и руководством. Проблемы чисто тактические и, в известной степени, ментальные. Но это не конфликт внутри команды», – сказал Романо.

Ливерпуль катастрофически производит осенний отрезок нынешнего сезона. Подопечные Арне Слота проиграли четыре матча подряд в Английской Премьер-лиге. «Красные» находятся на 7 строчке турнирной таблицы чемпионата.