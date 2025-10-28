Руни нашел виновных в неудачах Ливерпуля

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал кризис «Ливерпуля», который проиграл четыре матча подряд в Премьер-лиге, а также раскритиковал Ван Дейка и Салаха.

«Никто не ожидал такого быстрого спада. Они сильно пострадали и не могут найти выход. Это момент, когда тренер и лидеры раздевалки должны отреагировать.

Ван Дейк и Салах продлили свои контракты, но они на самом деле не ведут команду. Их язык тела говорит сам за себя; он отличается от прошлого года. Если два лучших игрока показывают такое отношение, страдает вся группа. Возможно, я ошибаюсь, но если бы я был фанатом «Ливерпуля» или тренером, я бы очень переживал».