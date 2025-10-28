Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 октября 2025, 14:28 | Обновлено 28 октября 2025, 14:38
Руни нашел виновных в неудачах Ливерпуля

Уэйн считает, что причина спада в игре лидеров команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал кризис «Ливерпуля», который проиграл четыре матча подряд в Премьер-лиге, а также раскритиковал Ван Дейка и Салаха.

«Никто не ожидал такого быстрого спада. Они сильно пострадали и не могут найти выход. Это момент, когда тренер и лидеры раздевалки должны отреагировать.

Ван Дейк и Салах продлили свои контракты, но они на самом деле не ведут команду. Их язык тела говорит сам за себя; он отличается от прошлого года. Если два лучших игрока показывают такое отношение, страдает вся группа. Возможно, я ошибаюсь, но если бы я был фанатом «Ливерпуля» или тренером, я бы очень переживал».

Стоит отметить, что после 9 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице с 15 очками, отставая на семь баллов от лидирующего «Арсенала».

По теме:
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу Ман Сити о 115 нарушения
В компании с Постекоглу: худшие тренерские назначения в истории АПЛ
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка английской лиги
Уэйн Руни Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вирджил ван Дейк Мохамед Салах
Иван Чирко Источник: BBC
