Руни нашел виновных в неудачах Ливерпуля
Уэйн считает, что причина спада в игре лидеров команды
Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал кризис «Ливерпуля», который проиграл четыре матча подряд в Премьер-лиге, а также раскритиковал Ван Дейка и Салаха.
«Никто не ожидал такого быстрого спада. Они сильно пострадали и не могут найти выход. Это момент, когда тренер и лидеры раздевалки должны отреагировать.
Ван Дейк и Салах продлили свои контракты, но они на самом деле не ведут команду. Их язык тела говорит сам за себя; он отличается от прошлого года. Если два лучших игрока показывают такое отношение, страдает вся группа. Возможно, я ошибаюсь, но если бы я был фанатом «Ливерпуля» или тренером, я бы очень переживал».
Стоит отметить, что после 9 туров Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице с 15 очками, отставая на семь баллов от лидирующего «Арсенала».
