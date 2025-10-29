Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 15:39
Эксперт: «До перехода в Шахтер он был лучшим молодым вратарем Украины»

Вацко сожалеет о регрессе Фесюна

29 октября 2025, 15:39
Эксперт: «До перехода в Шахтер он был лучшим молодым вратарем Украины»
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не удивлен, что вратарь Кирилл Фесюн допускает ошибки в матчах Шахтера, учитывая отсутствие игровой практики.

«Как вратарь может играть два матча в год и феерить? Фесюн в Колосе показывал, что был лучшим молодым вратарем Украины. И не зря Шахтер отдал три миллиона евро, но без практики два года любой вратарь пойдет на спад».

«Я бы тут не обвинял Фесюна», – сказал Вацко.

Основным вратарем Шахтера является Дмитрий Ризнык, но в недавнем матче Лиги конференций шанс получил Фесюн и допустил ошибки.

Кирилл Фесюн Шахтер Донецк Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
