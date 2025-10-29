Эксперт: «До перехода в Шахтер он был лучшим молодым вратарем Украины»
Вацко сожалеет о регрессе Фесюна
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко не удивлен, что вратарь Кирилл Фесюн допускает ошибки в матчах Шахтера, учитывая отсутствие игровой практики.
«Как вратарь может играть два матча в год и феерить? Фесюн в Колосе показывал, что был лучшим молодым вратарем Украины. И не зря Шахтер отдал три миллиона евро, но без практики два года любой вратарь пойдет на спад».
«Я бы тут не обвинял Фесюна», – сказал Вацко.
Основным вратарем Шахтера является Дмитрий Ризнык, но в недавнем матче Лиги конференций шанс получил Фесюн и допустил ошибки.
