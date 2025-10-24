Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эксперт: «У Шахтера виноват вратарь, а у Динамо все могло сложиться иначе»
Лига конференций
Эксперт: «У Шахтера виноват вратарь, а у Динамо все могло сложиться иначе»

Цыткин оценил еврокубковые матчи Шахтера и Динамо

Эксперт: «У Шахтера виноват вратарь, а у Динамо все могло сложиться иначе»
ФК Динамо Киев

Бывший вратарь киевского «Динамо» Владимир Цыткин, который затем работал тренером в сборных Украины разных возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua, рассказал, что ему больше всего не понравилось вчера в действиях динамовцев и «горняков»:

– Чувствовалось, что обе команды прекрасно помнили, что на следующей неделе им выяснять отношения между собой, сначала в Кубке Украины, потом – в чемпионате. А у киевлян еще на очереди встреча в воскресенье с лидером УПЛ «Кривбассом». Четче это было заметно на действиях тренера «горняков» Арды Турана, у которого был больший выбор, чем у его киевского коллеги Александра Шовковского, но он решил доверить в Кракове место в старте сразу группе резервистов.

– А возможно, здесь не обошлось без переоценки своих сил, ведь перед матчем с «Легией» подавляющее большинство экспертов в СМИ не скрывали своей уверенности в легкой победе над варшавянами?

–¦Не исключено, ведь в последние годы дончане часто страдали от недооценки соперников не только в еврокубках, но и на внутренней арене. Приходится констатировать, что сейчас, действительно, в составе дончан не хватает стержневых игроков, которые могли бы в трудную минуту добиться перелома. Отсюда и проблемы в достижении требуемого результата.

– Тогда, что вчера помешало «горнякам» не проиграть?

– О недооценке «Легии» я уже говорил. Когда же варшавяне, среди которых было немало опытных, физически крепких игроков проявили неуступчивость, то выяснилось, что у молодежи дончан нет «козырей», которые помогли бы в борьбе за инициативу. Вторая причина неудачи – грубые индивидуальные ошибки целой группы исполнителей, что сказалось на целостности игры и привело к поражению.

– К кому у вас есть конкретные претензии?

– Поскольку я раньше был вратарем, мне удобнее оценивать действия игроков именно этого амплуа. Так вот, я считаю, что кипер «горняков» Кирилл Фесюн виноват в двух пропущенных мячах. Вратарь априори не вправе пропускать в «свой» ближний угол. Более того, когда «Легия» в компенсированное время забивала решающий гол со штрафного, то создалось впечатление, что Фесюн за «стенкой» вообще не видел момент удара. В таких обстоятельствах очень трудно выручить.

– Все же, несмотря на поражение в Кракове, Арда Туран после финального свистка хвалил своих подопечных.

– Это в комментариях для прессы, но мы не знаем, что он говорил подопечным в раздевалке. Я считаю, что дончане не заслужили комплиментов.

– Тогда давайте перейдем к выступлению динамовцев в Турции. Заслуживали ли они разгрома от скромного «Самсунспора»?

– Знаете, поймал себя на мысли, что если бы Александр Караваев не промахнулся с трех метров и сравнял счет, все могло сложиться иначе. Но имеем то, что имеем. На что может рассчитывать команда, которая допускает детские ошибки в обороне и не может попасть в створ ворот? Меня, в частности, удивляет, что тот же Александр Пихаленок, у которого хорошо поставлен удар, практически не пользуется этим грозным «оружием».

Также не понравилось, что, пропустив второй раз, динамовцы перестали бороться. Пожалуй, все вместе вспомнили, что у них на очереди амбициозные Кривбасс, Шахтер и стоит не тратить силы. Жаль, потому что «Самсунспор» как раз и отличался настроенностью.

– После этих поражений, как вы оцениваете шансы динамовцев и «горняков» в борьбе за путевки в раунд плей-офф?

– Ситуация не критическая, но угрожающая. Прежде всего, беспокоит, что у Динамо и Шахтера большие проблемы с завершением атак. А без голов нельзя рассчитывать на победу. Остается надеяться, что в поединки третьего тура основного раунда Лиги конференций удастся исправить прицел. Тем более, что очередные оппоненты – не из именитых: у «Шахтера» исландский «Брейдаблик», а у киевлян – «Зрински» из Боснии. Еще есть шанс наверстать упущенное. Вот еще бы обошлось без переоценки своих сил.

Владимир Цыткин инсайд Лига конференций Динамо Киев Шахтер Донецк Кирилл Фесюн Самсунспор - Динамо Шахтер - Легия
Saar
Млять, кроти хоть забивають. А Динамо - 0 перемог , 0 голів.
