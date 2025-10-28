Лионель МЕССИ: «Я мечтал об этом всю жизнь»

Легендарный нападающий Лионель Месси вспомнил победу на чемпионате мира 2022 года вместе со сборной Аргентины:

«Я мечтал об этом всю жизнь. Это единственное, чего мне не хватало в профессиональной карьере, потому что мне посчастливилось достичь всего на индивидуальном и клубном уровне в составе «Барселоны» – думаю, об этом мечтает каждый футболист.

Если спросить игрока, о чем он мечтает, он ответит, что мечтает стать чемпионом мира»

Ранее Лионель Месси высказался о возможной поездке на ЧМ-2026.