Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лионель МЕССИ: «Я мечтал об этом всю жизнь»
Аргентина
28 октября 2025, 13:04 | Обновлено 28 октября 2025, 13:05
645
0

Аргентинец высказался о победе на чемпионате мира в 2022 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный нападающий Лионель Месси вспомнил победу на чемпионате мира 2022 года вместе со сборной Аргентины:

«Я мечтал об этом всю жизнь. Это единственное, чего мне не хватало в профессиональной карьере, потому что мне посчастливилось достичь всего на индивидуальном и клубном уровне в составе «Барселоны» – думаю, об этом мечтает каждый футболист.

Если спросить игрока, о чем он мечтает, он ответит, что мечтает стать чемпионом мира»

Ранее Лионель Месси высказался о возможной поездке на ЧМ-2026.

Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу сборная Аргентины по футболу
Даниил Кирияка Источник
