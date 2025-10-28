Аргентина28 октября 2025, 13:04 | Обновлено 28 октября 2025, 13:05
Лионель МЕССИ: «Я мечтал об этом всю жизнь»
Аргентинец высказался о победе на чемпионате мира в 2022 году
Легендарный нападающий Лионель Месси вспомнил победу на чемпионате мира 2022 года вместе со сборной Аргентины:
«Я мечтал об этом всю жизнь. Это единственное, чего мне не хватало в профессиональной карьере, потому что мне посчастливилось достичь всего на индивидуальном и клубном уровне в составе «Барселоны» – думаю, об этом мечтает каждый футболист.
Если спросить игрока, о чем он мечтает, он ответит, что мечтает стать чемпионом мира»
Ранее Лионель Месси высказался о возможной поездке на ЧМ-2026.
