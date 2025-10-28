Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Украина. Премьер лига
28 октября 2025, 15:17 |
1061
4

В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится

Киевляне начали задумываться об увольнении тренера

28 октября 2025, 15:17 |
1061
4 Comments
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
ФК Динамо. Александр Шовковский

В киевском «Динамо» начали рассматривать возможность увольнения Александра Шовковского.

Журналист Виктор Вацко сообщил, что руководство «Динамо» приняло решение начать изучение возможности замены главного тренера на фоне неудовлетворительных результатов команды. По его словам, последние ничьи в чемпионате и поражения в еврокубках вызвали беспокойство у руководства клуба. «Динамо» не ведет переговоров с потенциальными кандидатами, а лишь анализирует возможные варианты на случай кризиса.

Ранее наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что президент клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды после последнего матча с «Кривбассом».

По теме:
В Металлисте 1925 разнесли арбитров после поражения от ЛНЗ: «Почему нет?»
Артем Кравец показал, чем занимается после скандального ухода из Динамо
Легионер Руха получил дебютный вызов в национальную сборную
Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смена лидера в Ф-1, топовые Ферстаппен и Леклер, невероятный Берман
Авто/мото | 28 октября 2025, 09:30 2
Смена лидера в Ф-1, топовые Ферстаппен и Леклер, невероятный Берман
Смена лидера в Ф-1, топовые Ферстаппен и Леклер, невероятный Берман

Ландо Норрис за четыре этапа до конца стал лидером общего зачета

Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины
Футбол | 28 октября 2025, 14:23 0
Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины
Полузащитник из чемпионата Италии намерен играть за сборную Украины

Максим Боднарюк отказался от приглашения Румынской федерации футбола

Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Футбол | 27.10.2025, 21:26
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28.10.2025, 07:55
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Футбол | 27.10.2025, 16:59
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
спорт уа ну сколько можно?!!! Выдергиваете непонятно когда сказанное Вацко - явно ДО матча с Кривым Рогом - и все ради вашей проахметовской антирекламы Динамо в рамках выливания грязи аккурат перед матчем с шахтером?!! Смотрите не ошибитесь, вы не учитываете, что такие ваши вбросы вызовут обратный эффект и киевляне подойдут к двум матчам предстоящим в максимальной концентрации?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
sania
"Динамо не веде перемовин із потенційними кандадатами, а лише аналізує можливі варіанти на випадок кризи" - то яке рішення має не сподобатись Шовковському? Писаки...
Ответить
0
FootFoodBol
Не удивлюсь если коучем станет Ярмола)
Ответить
-3
Популярные новости
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
В мире бокса нашли виновника поражения Паркера от Уордли. Все в шоке
27.10.2025, 02:02 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 6
Футбол
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем