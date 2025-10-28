В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Киевляне начали задумываться об увольнении тренера
В киевском «Динамо» начали рассматривать возможность увольнения Александра Шовковского.
Журналист Виктор Вацко сообщил, что руководство «Динамо» приняло решение начать изучение возможности замены главного тренера на фоне неудовлетворительных результатов команды. По его словам, последние ничьи в чемпионате и поражения в еврокубках вызвали беспокойство у руководства клуба. «Динамо» не ведет переговоров с потенциальными кандидатами, а лишь анализирует возможные варианты на случай кризиса.
Ранее наставник киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что президент клуба Игорь Суркис посетил раздевалку команды после последнего матча с «Кривбассом».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ландо Норрис за четыре этапа до конца стал лидером общего зачета
Максим Боднарюк отказался от приглашения Румынской федерации футбола