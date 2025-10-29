Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 22:03 |
Вацко закрыл вопрос о возможном назначении Ярмоленко тренером Динамо

Журналист опроверг эту информацию

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

25 октября появилась неожиданная информация, что Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

На эту информацию отреагировал украинский журналист Виктор Вацко, который опроверг возможность назначения Ярмоленко тренером «Динамо».

«Информация о том, что Ярмоленко якобы станет играющим тренером «Динамо» в случае увольнения Шовковского, не соответствует действительности. Руководство клуба имеет с Ярмоленко другие договоренности относительно его дальнейшей роли после завершения карьеры футболиста. О должности главного или играющего тренера вообще не шла речь. Поэтому утверждение о том, что Ярмоленко станет тренером «Динамо», является абсолютно недостоверным», – отметил журналист.

Виктор Вацко Динамо Киев Александр Шовковский Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Вацко Live
