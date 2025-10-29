Вацко закрыл вопрос о возможном назначении Ярмоленко тренером Динамо

25 октября появилась неожиданная информация, что Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского на посту главного тренера «Динамо».

На эту информацию отреагировал украинский журналист Виктор Вацко, который опроверг возможность назначения Ярмоленко тренером «Динамо».

«Информация о том, что Ярмоленко якобы станет играющим тренером «Динамо» в случае увольнения Шовковского, не соответствует действительности. Руководство клуба имеет с Ярмоленко другие договоренности относительно его дальнейшей роли после завершения карьеры футболиста. О должности главного или играющего тренера вообще не шла речь. Поэтому утверждение о том, что Ярмоленко станет тренером «Динамо», является абсолютно недостоверным», – отметил журналист.