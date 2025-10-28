Барса – одна из самых любимых жертв Мбаппе. Кому француз забивал больше?

«Барселона» является одной из самых любимых жертв Килиана Мбаппе.

Очередной свой гол французский нападающий в ворота каталонцев забил в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1.

Теперь на счету Килиана Мбаппе 12 голов в 9 матчах против «Барселоны» во всех турнирах.

За свою карьеру французский форвард забил больше только двум командам: «Монпелье» (15) и «Лиону» (13).

Команды, которым Килиан Мбаппе забил больше всего за свою карьеру:)