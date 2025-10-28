Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барса – одна из самых любимых жертв Мбаппе. Кому француз забивал больше?
Испания
Вспомним топ-10 клубов с наибольшим количеством пропущенных мячей от французского нападающего

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

«Барселона» является одной из самых любимых жертв Килиана Мбаппе.

Очередной свой гол французский нападающий в ворота каталонцев забил в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1.

Теперь на счету Килиана Мбаппе 12 голов в 9 матчах против «Барселоны» во всех турнирах.

За свою карьеру французский форвард забил больше только двум командам: «Монпелье» (15) и «Лиону» (13).

Команды, которым Килиан Мбаппе забил больше всего за свою карьеру:)

  • 15 – Монпелье (15 матчей)
  • 13 – Лион (16 матчей)
  • 12 – Мец (8 матчей)
  • 12 – Барселона (9 матчей)
  • 12 – Дижон (11 матчей)
  • 12 – Марсель (17 матчей)
  • 11 – Монако (14 матчей)
  • 11 – Лилль (15 матчей)
  • 11 – Нант (15 матчей)
  • 10 – Анже (8 матчей)
  • 10 – Ренн (17 матчей)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
