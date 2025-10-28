Испания28 октября 2025, 09:43 |
187
0
Барса – одна из самых любимых жертв Мбаппе. Кому француз забивал больше?
Вспомним топ-10 клубов с наибольшим количеством пропущенных мячей от французского нападающего
28 октября 2025, 09:43 |
187
0
«Барселона» является одной из самых любимых жертв Килиана Мбаппе.
Очередной свой гол французский нападающий в ворота каталонцев забил в матче 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1.
Теперь на счету Килиана Мбаппе 12 голов в 9 матчах против «Барселоны» во всех турнирах.
За свою карьеру французский форвард забил больше только двум командам: «Монпелье» (15) и «Лиону» (13).
Команды, которым Килиан Мбаппе забил больше всего за свою карьеру:)
- 15 – Монпелье (15 матчей)
- 13 – Лион (16 матчей)
- 12 – Мец (8 матчей)
- 12 – Барселона (9 матчей)
- 12 – Дижон (11 матчей)
- 12 – Марсель (17 матчей)
- 11 – Монако (14 матчей)
- 11 – Лилль (15 матчей)
- 11 – Нант (15 матчей)
- 10 – Анже (8 матчей)
- 10 – Ренн (17 матчей)
