ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали

Супруга экс-вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса – Дилетта Леотта – появилась на шоу Fuoriclasse на DAZN в обтягивающем черном платье, из-за которого фанаты буквально сошли с ума.

Комментарии пестрели от «Великолепна!» до «Спасибо платью за то, что подчеркнуло твои таланты».

Однако не обошлось без критики – некоторые сочли наряд «слишком откровенным» и «неуместным для спортивного эфира».

В ответ Леотта заявила в интервью La Gazzetta dello Sport: «Да, я чувствую зацикленность на внешности, но в DAZN ценят компетентность, а не пол. Если за образом нет сути – далеко не уйдешь».

Она подчеркнула, что ухоженность и стиль – это проявление уважения к зрителям и часть ее профессии.