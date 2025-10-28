ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали
Дилетта Леотта выглядит слишком хорошом для футбольных эфиров...
Супруга экс-вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса – Дилетта Леотта – появилась на шоу Fuoriclasse на DAZN в обтягивающем черном платье, из-за которого фанаты буквально сошли с ума.
Комментарии пестрели от «Великолепна!» до «Спасибо платью за то, что подчеркнуло твои таланты».
Однако не обошлось без критики – некоторые сочли наряд «слишком откровенным» и «неуместным для спортивного эфира».
В ответ Леотта заявила в интервью La Gazzetta dello Sport: «Да, я чувствую зацикленность на внешности, но в DAZN ценят компетентность, а не пол. Если за образом нет сути – далеко не уйдешь».
Она подчеркнула, что ухоженность и стиль – это проявление уважения к зрителям и часть ее профессии.
