28 октября 2025, 05:08 | Обновлено 28 октября 2025, 05:09
ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали

Дилетта Леотта выглядит слишком хорошом для футбольных эфиров...

ФОТО. Самую сексуальную журналистку жестоко раскритиковали
Instagram. Дилетта Леотта

Супруга экс-вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса Дилетта Леотта – появилась на шоу Fuoriclasse на DAZN в обтягивающем черном платье, из-за которого фанаты буквально сошли с ума.

Комментарии пестрели от «Великолепна!» до «Спасибо платью за то, что подчеркнуло твои таланты».

Однако не обошлось без критики – некоторые сочли наряд «слишком откровенным» и «неуместным для спортивного эфира».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В ответ Леотта заявила в интервью La Gazzetta dello Sport: «Да, я чувствую зацикленность на внешности, но в DAZN ценят компетентность, а не пол. Если за образом нет сути – далеко не уйдешь».

Она подчеркнула, что ухоженность и стиль – это проявление уважения к зрителям и часть ее профессии.

ФОТО. Девушка футболиста Динамо показала роскошный бюст. 10 из 10
ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
ФОТО. Жена Лунина впечатлила своей красотой на Эль Класико
