Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка футболиста Динамо показала роскошный бюст. 10 из 10
Другие новости
28 октября 2025, 04:43 |
128
0

ФОТО. Девушка футболиста Динамо показала роскошный бюст. 10 из 10

Елизавета Кандыба любит похвастаться своей фигурой

28 октября 2025, 04:43 |
128
0
ФОТО. Девушка футболиста Динамо показала роскошный бюст. 10 из 10
Instagram. Лиза Кандыба

Елизавета Кандыба – блогерша и девушка нападающего «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – снова привлекла внимание своих подписчиков эффектными снимками.

На новых фото Елизавета позирует в спортивном топе и лосинах, демонстрируя подтянутую фигуру, которую поддерживает благодаря регулярным тренировкам.

На страницу Елизаветы в Instagram подписаны более 17 тысяч человек, и каждый её новый пост мгновенно собирает сотни лайков.

На этот раз – не исключение: фанаты единогласно отметили, что Кандыба обладает «одной из лучших фигур среди девушек футболистов УПЛ».

По теме:
ВИДЕО. За Ламина Ямаля заступились. Взяли вину за скандал на себя
ФОТО. Жена Лунина впечатлила своей красотой на Эль Класико
ФОТО. У футболиста МЮ отец покончил жизнь самоубийством
фото девушки lifestyle Елизавета Кандыба Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев видео-реклама
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией
Футбол | 28 октября 2025, 00:05 5
Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией
Лунин в матче против Барселоны получил проблемы, связанные с полицией

После завершения матча произошла стычка в Эль Класико

Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Бокс | 27 октября 2025, 07:31 6
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют

Британец отдает соотечественнику шанс панчера

Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Бокс | 27.10.2025, 08:05
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Футбол | 27.10.2025, 12:39
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 8
Бокс
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
26.10.2025, 02:26
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 6
Футбол
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем