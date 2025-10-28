ФОТО. Девушка футболиста Динамо показала роскошный бюст. 10 из 10

Елизавета Кандыба – блогерша и девушка нападающего «Динамо» и сборной Украины Назара Волошина – снова привлекла внимание своих подписчиков эффектными снимками.

На новых фото Елизавета позирует в спортивном топе и лосинах, демонстрируя подтянутую фигуру, которую поддерживает благодаря регулярным тренировкам.

На страницу Елизаветы в Instagram подписаны более 17 тысяч человек, и каждый её новый пост мгновенно собирает сотни лайков.

На этот раз – не исключение: фанаты единогласно отметили, что Кандыба обладает «одной из лучших фигур среди девушек футболистов УПЛ».