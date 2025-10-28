Италия28 октября 2025, 22:22 | Обновлено 28 октября 2025, 22:29
682
2
Зидан принял решение о будущем после предложения культового клуба
Тренером заинтересовался «Ювентус»
28 октября 2025, 22:22 | Обновлено 28 октября 2025, 22:29
682
Итальянский «Ювентус» находится в поиске главного тренера после увольнения Игоря Тудора.
По информации источника, итальянский гранд обратился к Зинедину Зидану, который выступал за «Ювентус» в 1996–2001 годах. Француз отказался от предложения из-за отсутствия гарантий, его приоритет – национальная сборная Франции. Между тем «Ювентус» продолжает искать тренера с авторитетом и способного давать результаты сразу.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 октября 2025, 19:40 6
Об этом якобы сказал Климас
Футбол | 28 октября 2025, 18:11 35
Вацко критикует игру киевлян
Футбол | 28.10.2025, 11:12
Футбол | 28.10.2025, 15:17
Футбол | 28.10.2025, 22:29
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
говорив же що обісреться хто там *-*в
Недавно читав його інтерв'ю, що він мріє тренувати Юве. Тепер інша інфа.
Популярные новости
27.10.2025, 07:59 9
27.10.2025, 06:23 15
27.10.2025, 19:01
26.10.2025, 19:57 131
27.10.2025, 07:31 6
27.10.2025, 21:33 6
27.10.2025, 07:52 6
27.10.2025, 04:42 1