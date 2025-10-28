Зидан принял решение о будущем после предложения культового клуба

Итальянский «Ювентус» находится в поиске главного тренера после увольнения Игоря Тудора.

По информации источника, итальянский гранд обратился к Зинедину Зидану, который выступал за «Ювентус» в 1996–2001 годах. Француз отказался от предложения из-за отсутствия гарантий, его приоритет – национальная сборная Франции. Между тем «Ювентус» продолжает искать тренера с авторитетом и способного давать результаты сразу.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.