Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зидан принял решение о будущем после предложения культового клуба
Италия
28 октября 2025, 22:22 | Обновлено 28 октября 2025, 22:29
682
2

Зидан принял решение о будущем после предложения культового клуба

Тренером заинтересовался «Ювентус»

28 октября 2025, 22:22 | Обновлено 28 октября 2025, 22:29
682
2 Comments
Зидан принял решение о будущем после предложения культового клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Итальянский «Ювентус» находится в поиске главного тренера после увольнения Игоря Тудора.

По информации источника, итальянский гранд обратился к Зинедину Зидану, который выступал за «Ювентус» в 1996–2001 годах. Француз отказался от предложения из-за отсутствия гарантий, его приоритет – национальная сборная Франции. Между тем «Ювентус» продолжает искать тренера с авторитетом и способного давать результаты сразу.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

По теме:
Лечче – Наполи – 0:1. Мяч Ангиссы, Савич отбил пенальти. Видео гола и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Известны два первых игрока, которых вызвал Ребров в сборную
Наполи в 9-м туре добыл непростую победу над командой, набравшей 6 очков
Игор Тудор Зинедин Зидан сборная Франции по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера Ювентус
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 28 октября 2025, 19:40 6
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»

Об этом якобы сказал Климас

Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Футбол | 28 октября 2025, 18:11 35
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»
Эксперт: «Динамо – 80-летний дед в постели с моделью. Хочет и не может»

Вацко критикует игру киевлян

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 28.10.2025, 11:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
Футбол | 28.10.2025, 15:17
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Футбол | 28.10.2025, 22:29
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
ВИДЕО. Ванат следом за Цыганковым забил за Жирону в матче против Констанции
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
говорив же що обісреться хто там *-*в
Ответить
0
Saar
Недавно читав його інтерв'ю, що він мріє тренувати Юве. Тепер інша інфа.
Ответить
0
Популярные новости
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
27.10.2025, 06:23 15
Футбол
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
27.10.2025, 07:31 6
Бокс
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 6
Бокс
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 6
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
27.10.2025, 04:42 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем