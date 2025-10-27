Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 22:23 | Обновлено 27 октября 2025, 22:48
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких

36-летний вингер Динамо записал в свой актив 113-й гол в УПЛ

27 октября 2025, 22:23 | Обновлено 27 октября 2025, 22:48
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

36-летний форвард Динамо Андрей Ярмоленко достиг отметки в 115 забитых голов в чемпионатах Украины.

В УПЛ все мячи он забил за киевскую команду и занимает 4-е место среди бомбардиров УПЛ за всю историю.

В матче 10-го тура УПЛ против Кривбасса (4:0) Ярмоленко забил третий гол команды на 32-й минуте. Это взятие ворот стало для него 115-м в УПЛ.

Ярмоленко отстает от лидера Максима Шацких (124) на 9 забитых мячей. Впереди также Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (117 голов).

В текущем сезоне Ярмоленко отличился первым голом в 7 матчах. В прошлом сезоне УПЛ у форварда Динамо было 7 забитых мячей в 21 поединке.

Лучшие бомбардиры в истории УПЛ

  • 1. Максим Шацких – 124 гола
  • 2. Сергей Ребров – 123 гола
  • 3. Евгений Селезнев – 117 голов
  • 4. Андрей Ярмоленко – 115 голов

Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ по сезонам

Видеообзор матча: Динамо – Кривбасс – 4:0

