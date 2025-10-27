Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
36-летний вингер Динамо записал в свой актив 113-й гол в УПЛ
36-летний форвард Динамо Андрей Ярмоленко достиг отметки в 115 забитых голов в чемпионатах Украины.
В УПЛ все мячи он забил за киевскую команду и занимает 4-е место среди бомбардиров УПЛ за всю историю.
В матче 10-го тура УПЛ против Кривбасса (4:0) Ярмоленко забил третий гол команды на 32-й минуте. Это взятие ворот стало для него 115-м в УПЛ.
Ярмоленко отстает от лидера Максима Шацких (124) на 9 забитых мячей. Впереди также Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (117 голов).
В текущем сезоне Ярмоленко отличился первым голом в 7 матчах. В прошлом сезоне УПЛ у форварда Динамо было 7 забитых мячей в 21 поединке.
Лучшие бомбардиры в истории УПЛ
- 1. Максим Шацких – 124 гола
- 2. Сергей Ребров – 123 гола
- 3. Евгений Селезнев – 117 голов
- 4. Андрей Ярмоленко – 115 голов
Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ по сезонам
Видеообзор матча: Динамо – Кривбасс – 4:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 27 октября и начнется в 22:00 по Киеву
Испанский коуч хочет видеть в Каталонии Гонсалу Инасиу