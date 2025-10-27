Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких

36-летний форвард Динамо Андрей Ярмоленко достиг отметки в 115 забитых голов в чемпионатах Украины.

В УПЛ все мячи он забил за киевскую команду и занимает 4-е место среди бомбардиров УПЛ за всю историю.

В матче 10-го тура УПЛ против Кривбасса (4:0) Ярмоленко забил третий гол команды на 32-й минуте. Это взятие ворот стало для него 115-м в УПЛ.

Ярмоленко отстает от лидера Максима Шацких (124) на 9 забитых мячей. Впереди также Сергей Ребров (123 гола) и Евгений Селезнев (117 голов).

В текущем сезоне Ярмоленко отличился первым голом в 7 матчах. В прошлом сезоне УПЛ у форварда Динамо было 7 забитых мячей в 21 поединке.

Лучшие бомбардиры в истории УПЛ

1. Максим Шацких – 124 гола

2. Сергей Ребров – 123 гола

3. Евгений Селезнев – 117 голов

4. Андрей Ярмоленко – 115 голов

Голы Андрея Ярмоленко в УПЛ по сезонам

