Черная полоса закончилась. Ярмоленко назвал причину провала Динамо

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча 10-го тура УПЛ с «Кривбассом» (4:0) рассказал о причинах черной полосы команды.

По его словам, некоторые игроки команды впервые сталкиваются с критикой и психологическим давлением, и это влияет на них:

«Конечно, вам казалось, что ребята не бегали в прошлых матчах или не старались. Боялись? Боялись, потому что некоторые из этих ребят никогда в своей жизни не сталкивались с такой критикой. Для них это новое, это опыт для них.

Хорошо, что эта черная полоса закончилась. Сейчас все немного выдохнули, потому что мы понимаем, в каком клубе мы играем. Не хочется приучать наших болельщиков к таким результатам».