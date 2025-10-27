Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черная полоса закончилась. Ярмоленко назвал причину провала Динамо
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 21:23 | Обновлено 27 октября 2025, 21:27
1358
1

Черная полоса закончилась. Ярмоленко назвал причину провала Динамо

По словам форварда, многие игроки впервые столкнулись с такой критикой

27 октября 2025, 21:23 | Обновлено 27 октября 2025, 21:27
1358
1 Comments
Черная полоса закончилась. Ярмоленко назвал причину провала Динамо
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко после матча 10-го тура УПЛ с «Кривбассом» (4:0) рассказал о причинах черной полосы команды.

По его словам, некоторые игроки команды впервые сталкиваются с критикой и психологическим давлением, и это влияет на них:

«Конечно, вам казалось, что ребята не бегали в прошлых матчах или не старались. Боялись? Боялись, потому что некоторые из этих ребят никогда в своей жизни не сталкивались с такой критикой. Для них это новое, это опыт для них.

Хорошо, что эта черная полоса закончилась. Сейчас все немного выдохнули, потому что мы понимаем, в каком клубе мы играем. Не хочется приучать наших болельщиков к таким результатам».

По теме:
Ярмоленко осталось забить 9 мячей до бомбардирского рекорда Шацких
Артем ГУСОЛ: «У соперника два момента из ничего – и сразу два гола»
ПИХАЛЕНОК: «Очень интересно было играть с Ярмоленко в роли центрфорварда»
Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Николай Степанов Источник: FootballHub
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мечтал об этом всю жизнь». Джек Лисовски со слезами празднует первый титул
Снукер | 27 октября 2025, 13:30 6
«Мечтал об этом всю жизнь». Джек Лисовски со слезами празднует первый титул
«Мечтал об этом всю жизнь». Джек Лисовски со слезами празднует первый титул

Английский снукерист в финале в Белфасте обыграл своего друга Джадда Трампа

Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Футбол | 27 октября 2025, 20:40 0
Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26

С 24 по 27 октября в чемпионате Испании состоятся поединки десятого тура

Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Футбол | 27.10.2025, 09:47
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Арбитр матча Реал – Барселона прокомментировал удаление и поступок Лунина
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Бокс | 27.10.2025, 07:31
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Тайсон Фьюри назвал шансы Уордли в бою против Усика за абсолют
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Снукер | 27.10.2025, 06:05
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Треба вчасно "знімати корону" з  голови деяких індивідуумів, щоб не страждав імідж команди і результати. Тепер треба доказати , що це було тимчасове "затемнення" і проявити характер в матчах з Шахтарем.
Ответить
0
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
26.10.2025, 08:55 22
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем