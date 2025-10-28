Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Другие новости
28 октября 2025, 12:15 |
627
0

САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»

Бывший тренер киевского «Динамо» оценил прогрес Артема Рыбака из «Барселоны»

28 октября 2025, 12:15 |
627
0
САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо признался, что будет болеть за «бело-синих» в матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

Также именитый специалист отметил талант игрока «Барселоны» Артема Рыбака, который в будущем может играть за сборную Украины.

– За кого будете болеть в матче «Динамо» – «Шахтер»?

– Конечно, за «Динамо» и за хороший футбол. Я провел в киевском клубе много лет и потому переживаю за эту команду, ведь не получается у них. Международные игры показали, что у наших команд очень низкий уровень футбола.

Многие уехали. Вот читаю сейчас, что в академии «Барселоны» сверкает Артем Рыбак. Его считают таким же талантом, как Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за нашу сборную, а не за Испанию.

Это большая проблема для украинского футбола, ведь многие родители после войны вывезли своих детей, – поделился мнением Сабо.

По теме:
Чернигов – Лесное. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона и Мендес будут следить за интервью и личной жизнью Ямаля
Два украинца из Барселоны попали в символическую сборную недели
Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Барселона Артем Рыбак Йожеф Сабо
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Футбол | 28 октября 2025, 07:55 6
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Футбол | 27 октября 2025, 21:26 6
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?
Сборная Украины своим поступком разозлила Жозе Моуриньо. Что произошло?

Судаков получил травму в матче с Исландией

ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Футбол | 27.10.2025, 16:59
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
ЯРМОЛЕНКО о конфликте с Шовковским: «На камеру говорить не буду»
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Футбол | 28.10.2025, 11:11
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
Три футболиста Динамо не смогут сыграть против Шахтера в Кубке Украины
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Футбол | 28.10.2025, 10:27
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
«Может дойти до драки». Йожеф Сабо назвал фаворита в матче Динамо – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
Паркер объяснил, почему он проиграл нокаутом бой от Уордли
26.10.2025, 11:09 4
Бокс
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
Алонсо прокомментировал странную реакцию Винисиуса на замену в Эль-Класико
27.10.2025, 00:10
Футбол
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
Флик затребовал у руководства Барсы срочный трансфер после матча с Реалом
26.10.2025, 23:40 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 6
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 7
Футбол
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
«Жадные недоумки». Красюк раскритиковал бой, что пообещала команда Усика
26.10.2025, 16:33 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем