САБО: «Это новый Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за сборную Украины»

Бывший тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо признался, что будет болеть за «бело-синих» в матче Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

Также именитый специалист отметил талант игрока «Барселоны» Артема Рыбака, который в будущем может играть за сборную Украины.

– За кого будете болеть в матче «Динамо» – «Шахтер»?

– Конечно, за «Динамо» и за хороший футбол. Я провел в киевском клубе много лет и потому переживаю за эту команду, ведь не получается у них. Международные игры показали, что у наших команд очень низкий уровень футбола.

Многие уехали. Вот читаю сейчас, что в академии «Барселоны» сверкает Артем Рыбак. Его считают таким же талантом, как Ямаль. Дай Бог, чтобы он выступал за нашу сборную, а не за Испанию.

Это большая проблема для украинского футбола, ведь многие родители после войны вывезли своих детей, – поделился мнением Сабо.