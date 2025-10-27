Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лупашко был в шаге от отставки после игры с Рухом
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 17:34 | Обновлено 27 октября 2025, 18:09
Тренер должен поблагодарить Клайвера

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

В львовском дерби между «Карпатами» и «Рухом» в 10 туре УПЛ была зафиксирована нулевая ничья.

Как стало известно Sport.ua, в случае поражения «Карпат» на повестке дня был бы вопрос об увольнении главного тренера Владислава Лупашко. Поэтому он должен быть благодарен игроку «Руха» Клайверу, который в компенсированное время промахнулся с убийственной позиции.

На дерби отсутствовал владелец «Карпат» Владимир Маткивский, который недоволен выступлением «зелено-белых» в текущем сезоне. Только генеральный директор ФК Андрей Русол еще не исчерпал кредит доверия к Лупашко. Но если учесть, что у «Карпат» сложный календарь, то все может быстро измениться.

Пока что руководителя выручает и то, что в «Карпатах» еще не определились с тем, кто может его заменить. Одним из вариантов было назначение в случае отставки до конца первой части чемпионата исполняющим обязанности главного тренера помощника Лупашко - Сергея Лавриненко, но он отпал.

Сейчас «Карпаты» занимают десятое место в чемпионате, набрав 12 очков.

Ранее сообщалось, что Владислав Лупашко может покинуть «Карпаты» в ноябре.





Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Gargantua
ничья с командой уровня Руха это провал не меньше чем поражение.
