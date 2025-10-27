На 64-м году жизни скончался экс-голкипер мадридского Реала
Не стало Хосе Мануэля Охоторены
На 64-м году жизни не стало экс-голкипера ряда испанских клубов Хосе Мануэля Охоторены.
Испанец прошел футбольную школу мадридского «Реала», шесть лет своей карьеры провел в мадридском гранде. после чего перебрался в «Валенсию». Также Хосе Мануэль Охоторена выступал за такие клубы как «Расинг», «Тенерифе» и «Логронес». Завершил карьеру испанец в 1998 году.
За свою карьеру испанец завоевала два чемпионства в Испании, а также стал победителем Кубка УЕФА. Всего з свою карьеру голкипер провел 242 матча, из которых сухими стали 80, пропустил 283 мяча.
Ранее сообщалось о том, что умер известный голкипер мадридского «Реала», выигрывавший Лигу чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек считает, что Паркер набрал слишком большой вес
Джек Лисовски в напряженном финале в Белфасте переиграл лидера рейтинга