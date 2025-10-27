На 64-м году жизни скончался экс-голкипер мадридского Реала

На 64-м году жизни не стало экс-голкипера ряда испанских клубов Хосе Мануэля Охоторены.

Испанец прошел футбольную школу мадридского «Реала», шесть лет своей карьеры провел в мадридском гранде. после чего перебрался в «Валенсию». Также Хосе Мануэль Охоторена выступал за такие клубы как «Расинг», «Тенерифе» и «Логронес». Завершил карьеру испанец в 1998 году.

За свою карьеру испанец завоевала два чемпионства в Испании, а также стал победителем Кубка УЕФА. Всего з свою карьеру голкипер провел 242 матча, из которых сухими стали 80, пропустил 283 мяча.

Ранее сообщалось о том, что умер известный голкипер мадридского «Реала», выигрывавший Лигу чемпионов.