Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги перенес операцию
Луганская «Заря» сообщила о травме руки своего капитана Филиппа Будковского
Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2025/26, форвард луганской «Зари» Филипп Будковский перенес операцию после того, как травмировал руку в матче чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Желаем скорейшего выздоровления. В матче 10-го тура чемпионата против «Вереса» во время игры травму руки получил капитан луганской «Зари» Филипп Будковский. Благодаря характеру и желанию помочь команде, он отыграл с этой травмой больше тайма.
Позавчера Филиппу сделали операцию. Желаем здоровья нашему капитану и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – прокомментировала травму «Заря».
В пятницу, 24 октября, подопечные Виктора Скрипника встретились в поединке с ровенским «Вересом» на стадионе «Авангард». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 0:0.
Будковский занимает второе место в рейтинге бомбардиров элитного дивизиона – на счету 33-летнего игрока пять голов и один ассист в десяти матчах нынешнего сезона.
