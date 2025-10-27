Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 13:37 | Обновлено 27 октября 2025, 14:29
0

Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги перенес операцию

Луганская «Заря» сообщила о травме руки своего капитана Филиппа Будковского

Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги перенес операцию
ФК Заря Луганск. Филипп Будковский

Один из лучших бомбардиров Украинской Премьер-лиги 2025/26, форвард луганской «Зари» Филипп Будковский перенес операцию после того, как травмировал руку в матче чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Желаем скорейшего выздоровления. В матче 10-го тура чемпионата против «Вереса» во время игры травму руки получил капитан луганской «Зари» Филипп Будковский. Благодаря характеру и желанию помочь команде, он отыграл с этой травмой больше тайма.

Позавчера Филиппу сделали операцию. Желаем здоровья нашему капитану и скорейшего возвращения на футбольное поле!» – прокомментировала травму «Заря».

В пятницу, 24 октября, подопечные Виктора Скрипника встретились в поединке с ровенским «Вересом» на стадионе «Авангард». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 0:0.

Будковский занимает второе место в рейтинге бомбардиров элитного дивизиона – на счету 33-летнего игрока пять голов и один ассист в десяти матчах нынешнего сезона.

