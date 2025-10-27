WTA27 октября 2025, 12:40 |
Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гуанчжоу
27 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуачнжоу, Китай.
В первом раунде украинка сыграет против Чжен Ушуан (Китай, WTA 309). Поединок начнется в 12:35 по Киеву.
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Юлии Путинцевой.
Жахлива поки гра від Юлі Одні накидання на суперницю, немає плоских ударів,та й подачі Юлі дуже м'які.А суперниця,ще ніколи не перемагала на турнірах основи 250...
Якась наче хвора виглядає.
щось Юля туго грає враховуючи що суперниця з четвертої сотні рейтингу і чому в Юлі чорна форма?
Юля! Спокійно виграти і нас порадувати!
Досить багато глядачів на трибунах, якщо врахувати, що на попередніх турнірах в Китаї у перших колах турнірів інтерес до змагань у них був не дуже великий.
