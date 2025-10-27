Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 октября 2025, 12:40
590
5

Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гуанчжоу

27 октября 2025, 12:40
590
5 Comments
Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Юлия Стародубцева

27 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуачнжоу, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против Чжен Ушуан (Китай, WTA 309). Поединок начнется в 12:35 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Юлии Путинцевой.

Чжен Ушуан Юлия Стародубцева WTA Гуанчжоу смотреть онлайн
C.Пеклов
Жахлива поки гра від Юлі Одні накидання на суперницю, немає плоских ударів,та й подачі Юлі дуже м'які.А суперниця,ще ніколи не перемагала на турнірах основи 250...
Ответить
+3
Vitaly Kozak
Якась наче хвора виглядає. 
Ответить
0
Forcer Petya
щось Юля туго грає враховуючи що суперниця з четвертої сотні рейтингу  і чому в Юлі чорна форма?
Ответить
0
buryi48
Юля! Спокійно виграти і нас порадувати!
Ответить
0
Vitaly Kozak
Досить багато глядачів на трибунах, якщо врахувати, що на попередніх турнірах в Китаї у перших колах турнірів інтерес до змагань у них був не дуже великий.
Ответить
0
