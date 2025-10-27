Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 октября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Гуачнжоу, Китай.

В первом раунде украинка сыграет против Чжен Ушуан (Китай, WTA 309). Поединок начнется в 12:35 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во втором круге поборется против пятой сеяной Юлии Путинцевой.