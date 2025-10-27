Джеймс Милнер вошел в историю АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед
Игрок Брайтона записал в свой актив исторический ассист Премьер-лиги
Джеймс Милнер вошел в историю АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед.
В матче 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед дома победил Брайтон со счетом 4:2.
Матч запомнился интересным историческим фактом.
Впервые в истории АПЛ футболист (Джеймс Милнер) отдал ассист на игрока (Харалампос Костулас), который на момент дебюта первого в Премьер-Лиге еще не родился.
- Дебют Джеймса Милнера в АПЛ – 10.11.2002
- День рождения Харалампоса Костуласа – 30.05.2007
Для Милнера этот ассист стал 90-м в АПЛ. Только 8 игроков лиги имеют больше в своем активе.
James Milner's assist for Charalampos Kostoulas this weekend was the first time in Premier League history that a player provided an assist to someone who wasn't born when they made their Premier League debut. Timeless 🍷 pic.twitter.com/VT9AM45csW— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист киевлян – о тренере
Матч десятого тура чемпионата Испании завершился конфликтом между командами