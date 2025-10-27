Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Джеймс Милнер вошел в историю АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед
Англия
27 октября 2025, 11:28 | Обновлено 27 октября 2025, 11:29
Игрок Брайтона записал в свой актив исторический ассист Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Джеймс Милнер вошел в историю АПЛ в матче против Манчестер Юнайтед.

В матче 9-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед дома победил Брайтон со счетом 4:2.

Матч запомнился интересным историческим фактом.

Впервые в истории АПЛ футболист (Джеймс Милнер) отдал ассист на игрока (Харалампос Костулас), который на момент дебюта первого в Премьер-Лиге еще не родился.

  • Дебют Джеймса Милнера в АПЛ – 10.11.2002
  • День рождения Харалампоса Костуласа – 30.05.2007

Для Милнера этот ассист стал 90-м в АПЛ. Только 8 игроков лиги имеют больше в своем активе.

Манчестер Юнайтед - Брайтон Манчестер Юнайтед Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Джеймс Милнер Хараламбос Костулас
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
