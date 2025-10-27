Александр РЯБОКОНЬ: «У нас в команде нет исполнителя стандартных положений»

В поединке 13-го тура Первой лиги «Левый Берег» сыграл вничью 1:1 с одесским «Черноморцем». При этом киевский клуб почти весь второй тайм имел численное преимущество. Результат матча прокомментировал главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Мы, конечно, недовольны ничьей. Пытались сократить разрыв в очках. Тем более что весь второй тайм играли в большинстве, постоянно владели мячом, вскрывали фланги слева, справа подачи шли. Но многими фазами игры я доволен. Хорошо прессинговали, хорошо переключались из атаки в оборону за счет контрпрессинга, и гол забили после отбора на половине поля соперника. Но не хватило главного – творческих действий в завершающей стадии. Ну и кроме того, по стандартам пока тоже мало обостряем. Нет у нас на сегодняшний день в команде исполнителя стандартных положений. К примеру, есть такой легендарный игрок в Черноморце. У нас такого пока нет.

Пока не время анализировать. Набрали 10 очков в четырех играх. С одной стороны неплохо, но сегодня, конечно, немного досадная потеря очков», – сказал Александр Рябоконь.