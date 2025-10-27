Перетерпел: один из игроков Реала провел Эль-Класико с высокой температурой
Федерико Вальверде закрыл глаза на слабость и отбегал 72 минуты
27-летний уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вышел в стартовом составе на матч с «Барселоной» в десятом туре Ла Лиги, несмотря на болезнь.
По информации источника, за несколько часов до матча у Федерико поднялась температура и появилась слабость. Подобные симптомы не испугали уругвайца, поэтому Вальверде принял решение принять участие в игре.
Уже после первого тайма Федерико советовался с клубными врачами по поводу своего здоровья, но и это не остановило полузащитника: Вальверде вышел на второй тайм, провел на поле 72 минуты и был заменен.
В итоге мадридский клуб одержал важную победу над каталонцами со счетом 2:1.
