Перетерпел: один из игроков Реала провел Эль-Класико с высокой температурой

27-летний уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вышел в стартовом составе на матч с «Барселоной» в десятом туре Ла Лиги, несмотря на болезнь.

По информации источника, за несколько часов до матча у Федерико поднялась температура и появилась слабость. Подобные симптомы не испугали уругвайца, поэтому Вальверде принял решение принять участие в игре.

Уже после первого тайма Федерико советовался с клубными врачами по поводу своего здоровья, но и это не остановило полузащитника: Вальверде вышел на второй тайм, провел на поле 72 минуты и был заменен.

В итоге мадридский клуб одержал важную победу над каталонцами со счетом 2:1.