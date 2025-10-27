Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Перетерпел: один из игроков Реала провел Эль-Класико с высокой температурой
Испания
27 октября 2025, 01:44 | Обновлено 27 октября 2025, 01:45
Федерико Вальверде закрыл глаза на слабость и отбегал 72 минуты

Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

27-летний уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вышел в стартовом составе на матч с «Барселоной» в десятом туре Ла Лиги, несмотря на болезнь.

По информации источника, за несколько часов до матча у Федерико поднялась температура и появилась слабость. Подобные симптомы не испугали уругвайца, поэтому Вальверде принял решение принять участие в игре.

Уже после первого тайма Федерико советовался с клубными врачами по поводу своего здоровья, но и это не остановило полузащитника: Вальверде вышел на второй тайм, провел на поле 72 минуты и был заменен.

В итоге мадридский клуб одержал важную победу над каталонцами со счетом 2:1.

Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Федерико Вальверде
Андрей Витренко Источник: Marca
