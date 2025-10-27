ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала
26 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал и Барселона.
Команды играли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, столице Испании.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу королевского клуба.
Смотрите видео Sport.ua: коуч мадридской команды Хаби Алонсо рассказал об игре с Барселоной.
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве и из-за спора получил красную карточку на скамейке запасных.
