Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала
Испания
27 октября 2025, 00:23 | Обновлено 27 октября 2025, 00:24
163
0

ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала

Смотрите видео Sport.ua: коуч мадридского клуба рассказал об игре с Барселоной

27 октября 2025, 00:23 | Обновлено 27 октября 2025, 00:24
163
0
ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

26 октября состоялся матч 10-го тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал и Барселона.

Команды играли на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде, столице Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу королевского клуба.

Смотрите видео Sport.ua: коуч мадридской команды Хаби Алонсо рассказал об игре с Барселоной.

Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве и из-за спора получил красную карточку на скамейке запасных.

ВИДЕО. Эль-Классико – это эмоции. Реакция Хаби Алонсо на победу Реала

По теме:
«Вам повезло». Отец Ямаля защитил сына после провала в Эль-Класико
«Он был незаметен». Маркевич высказался о игре Ямаля в матче с Реалом
Маркевич объяснил, почему Барселона проиграла в Эль-Класико Реалу
Барселона Хаби Алонсо чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига видео пресс-конференция выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Футбол | 26 октября 2025, 19:57 105
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу

Центральный матч 10 тура УПЛ в итоге оказался легкой прогулкой для команды Шовковского

«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26 октября 2025, 08:24 2
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ

Тренер остался доволен игрой Ильи

Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Футбол | 26.10.2025, 08:55
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Ярмоленко принял неожиданное решение относительно Динамо. Речь о будущем
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Футбол | 27.10.2025, 01:12
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Лацио – Ювентус – 1:0. Бьянкочелести забили быстро. Видео гола и обзор
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
Уоррен назвал следующего соперника Усика после сенсации в Лондоне
26.10.2025, 08:33 8
Бокс
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
Дарио СРНА: «Этот человек – отвратительный урод»
26.10.2025, 00:27 1
Футбол
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
25.10.2025, 08:03 30
Футбол
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
25.10.2025, 07:05 5
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02 1
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем