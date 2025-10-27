ЯРМОЛЕНКО: «Футболисты Динамо столкнулись с таким впервые, им тяжело»

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что футболистам клуба тяжело справляться с критикой после последних матчей.

«Конечно, победа важна. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим впервые. Бесспорно, им тяжело, поэтому мы разговариваем, пытаемся поднять друг другу настроение. Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры. Это всеукраинское дерби, поэтому будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков».

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.