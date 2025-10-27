Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ЯРМОЛЕНКО: «Футболисты Динамо столкнулись с таким впервые, им тяжело»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 20:36 |
ЯРМОЛЕНКО: «Футболисты Динамо столкнулись с таким впервые, им тяжело»

Футболист – о критике

ЯРМОЛЕНКО: «Футболисты Динамо столкнулись с таким впервые, им тяжело»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, что футболистам клуба тяжело справляться с критикой после последних матчей.

«Конечно, победа важна. Повторюсь, мы давно не выигрывали, много критики, и некоторые футболисты столкнулись с этим впервые. Бесспорно, им тяжело, поэтому мы разговариваем, пытаемся поднять друг другу настроение. Думаю, все понимают, насколько важны две следующие игры. Это всеукраинское дерби, поэтому будем готовиться и, надеюсь, порадуем наших болельщиков».

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.

Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Дмитрий Бандерас Источник: ФК Динамо Киев
LexХХХ
Біднесенькі ви наші, яка ж тяжка доля спіткала вас, нещасних, піддаватися справедливій критиці 🤬🤬🤬
А Ярмоленко наче і не в юних роках, і повинен усвідомлювати, кому зараз важче всіх. 
