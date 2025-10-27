Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Испания
27 октября 2025, 19:01 |
959
0

Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико

«Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1

27 октября 2025, 19:01 |
959
0
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов о поведении Ламина Ямаля перед Эль Класико.

«Заявления Ямаля? Я не буду вдаваться в детали. В «Барселоне» делают много заявлений, и я не могу их все комментировать. Я хочу отметить, что главное то, что происходит на футбольном поле», – сказал Алонсо.

26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.

По теме:
Бетис – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Это их дело. Реал принял решение по Винисиусу после скандала
Бавария включилась в борьбу за игрока. Его хотят Реал и Ливерпуль
Барселона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига Ламин Ямаль Хаби Алонсо
Дмитрий Бандерас
Дмитрий Бандерас Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27 октября 2025, 06:23 14
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги

Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Футбол | 27 октября 2025, 14:24 7
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья
Стало известно, почему Ротань не ставит Гуцуляка в стартовый состав Полесья

Алексей уже дважды не попал в заявку команды

Циганик розповів, чи розглядає Суркіс можливість звільнення Шовковського
Футбол | 27.10.2025, 18:53
Циганик розповів, чи розглядає Суркіс можливість звільнення Шовковського
Циганик розповів, чи розглядає Суркіс можливість звільнення Шовковського
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Футбол | 27.10.2025, 06:32
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Лунин получил жесткое наказание в Эль Класико. И это не желтая карточка
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Футбол | 27.10.2025, 04:42
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 3
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 12
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 5
Футбол
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 7
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 124
Футбол
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
Чисора назвал причину поражения Паркера в бою с Уордли
27.10.2025, 08:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем