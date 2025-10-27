Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
«Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопросы журналистов о поведении Ламина Ямаля перед Эль Класико.
«Заявления Ямаля? Я не буду вдаваться в детали. В «Барселоне» делают много заявлений, и я не могу их все комментировать. Я хочу отметить, что главное то, что происходит на футбольном поле», – сказал Алонсо.
26 октября прошел матч десятого тура Ла Лиги 2025/26 между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Коллективы сыграли на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги
Алексей уже дважды не попал в заявку команды