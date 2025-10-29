Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нам надоело. Кроме этого ничего не устраивает»
Украина. Премьер лига
29 октября 2025, 06:22
Андрей Николаевич – о последней победе

ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

=Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал последнюю победу против «Кривбасса».

– Скажите, изменилось ли что-то, что команду сегодня прорвало?

– Да ничего, в принципе, не изменилось. Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.

Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
