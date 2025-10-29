Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Нам надоело. Кроме этого ничего не устраивает»

=Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал последнюю победу против «Кривбасса».

– Скажите, изменилось ли что-то, что команду сегодня прорвало?

– Да ничего, в принципе, не изменилось. Думаю, нам самим уже надоело показывать такие результаты. Мы понимаем, где мы играем, за какой клуб играем. Сегодня выходили как на финал и понимали, что кроме уверенной победы нас ничего больше не устроит.

26 октября прошел поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги. «Динамо» в Киеве одолело «Кривбасс» (4:0) на домашней арене Динамо им. В. Лобановского.