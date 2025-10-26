Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь КОСТЮК: «Отступать нам уже некуда»
26 октября 2025, 20:28
Игорь КОСТЮК: «Отступать нам уже некуда»

Наставник юношеской команды киевского «Динамо» прокомментировал победу над «Кривбассом» U-19

Игорь КОСТЮК: «Отступать нам уже некуда»
ФК Динамо. Игорь Костюк

В матче десятого тура Национальной лиги U-19 юношеская команда «Динамо» обыграла «Кривбасс» со счетом 6:0. Победу своей команды прокомментировал тренер Динамо U-19 Игорь Костюк.

– Насколько сложно или, наоборот, легко сложился сегодняшний поединок против «Кривбасса»?

– Простых игр у нас не бывает. С «Зарей», в принципе, был тот же сценарий, с единственным лишь отличием, что нам не удалось забить. Сегодня сыграли мощнее, подняли интенсивность по сравнению с предыдущими матчами, поскольку отступать нам уже некуда, нельзя терять очки. В матче с «Кривбассом» даже приходилось немного сдерживать ребят, поскольку им хотелось поскорее забить, наступали атаки за атакой, но долго не удавалось забить.

Хорошо, что в первом тайме забили дважды, в перерыве немного подсказали, подкорректировали действия, и после перерыва уже имели тотальное преимущество – многие забили, хорошо перестраивались на оборону собственных ворот, высоко прессинговали в низком блоке. Сегодня ребята молодцы, что тут говорить.

– Несмотря на крупный счет, до 34-й минуты не удавалось забить. Это от излишнего желания, как вы говорили?

– Здесь выходит на первый план уже хладнокровие в завершающей стадии атак. К 34-й минуте создали множество моментов, но не могли их реализовать. Отлично играл вратарь соперников, поймал кураж и «тащил» практически все. Но когда есть постоянное давление на оборону соперника, то в любом случае она даст трещину, и в итоге, если говорить о голевых возможностях, наше количество перешло в качество.

– Учитывая, что команда бежала вперед до последней минуты и забила шесть мячей в ворота соперников, к физической форме футболистов особых претензий быть не может после поездки в Польшу на матч Юношеской Лиги УЕФА?

– Ребята успели восстановиться. И я им всегда говорю, что все зависит от их внутреннего состояния. Если ты будешь думать, что из-за дальней дороги не сможешь сыграть на самом высоком своем уровне, то ничего и не получится у тебя. Если ты будешь думать о том, что у тебя есть много желаний и сил, то и на поле уже будет совсем другая картинка. Безусловно, мы сделали ротацию состава, дали игровую практику тем ребятам, у которых ее было не так много, был баланс в команде, благодаря чему динамика и интенсивность были на самом высоком уровне.

– Сегодня в воротах соперника отмечались разные игроки. Это значит, что сейчас в команде нет ярко выраженного бомбардира и может забить любой игрок?

– В принципе, сегодня отмечались игроки линии атаки – забил и Редушко, и Андрейко, и Пономаренко, и Люсин, и Задорожный пенальти реализовал. Это свидетельствует о том, что в зоне завершения все ребята добегали до тех мест, куда должны были добегать, о чем мы договаривались до матча. Этого не всегда удавалось добиться в предыдущих играх. А сегодня многие отличились – значит, наш коллектив работает в правильном направлении, правильно работает наша структура.

Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19 Динамо - Кривбасс Матвей Пономаренко Богдан Редушко Владислав Захарченко Павел Люсин Иван Андрейко Федор Задорожный Игорь Костюк
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
