Забили шесть мячей. Динамо U-19 разгромило Кривбасс U-19

В матче десятого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Динамо» и «Кривбасса». Поединок проходил на учебно- тренировочной базе киевского «Динамо» и завершился победой хозяев поля со счетом 6:0.

«Динамо» U-19 начало матч активнее. Но забить хозяева смогли на 33-й минуте. Счет в матче открыл Павел Люсин. А через несколько минут Матвей Пономаренко отправил в ворота «Кривбасса» второй мяч.

В начале второй половины матча Иван Андрейко сделал счет 3:0. На этом «Динамо» не остановилось. Киевляне еще трижды поразили ворота соперника. Результативными действиями отметились Богдан Редушко, Федор Задорожный и Владислав Захарченко.

Следующий матч «Динамо» U-19 сыграет с «Шахтером» U-19. В турнирной таблице киевляне отстают от «горняков» на пять очков.

Национальная лига U-19, 10-й тур, 26 октября. УТБ «Динамо» (Киев)

«Динамо» U-19 – «Кривбасс» U-19 – 6:0

Голы: Люсин (33), Пономаренко (37), Андрейко (48), Редушко (73), Задорожный (80, с пен.), Захарченко (90)

«Динамо»: 71. Суркис (к), 13. Коробов, 34. Захарченко, 6. Иваськив, 3. Дехтяр, 18. Озимай (20. Федоренко, 60), 8. Люсин (17. Гродзинский, 73), 22. Осипенко (14. Іщенко, 60), 7. Андрейко (21.Бекерский, 60), 10. Редушко, 99. Пономаренко (19. Задорожный, 73).

«Кривбасс»: 71. Данлади, 25. Кононихин (7. Попов, 57), 14. Нянчур (к), 3. Маяков, 17. Р. Губенко, 6. Калашник (8. Уильямс, 46), 26. Коробка, 17. Гонсалез (9. Баийя, 57), 18. Салех (24. Гладков, 71), 20. Боднарь, 10. Матяш (23. Шпилька, 71).

Видеозапись матча