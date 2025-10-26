Четвертая подряд победа: Байер продолжил успешнею серию в Бундеслиге
26 октября прошли последние матчи 8-го тура Бундеслиги
В воскресенье, 26 октября, состоялись два заключительных матча 8-го тура Бундеслиги.
«Байер» из Леверкузена на своем поле уверенно разобрался с «Фрайбургом», забив в ворота соперника два мяча. Гости пытались отыграться, но уступили со счетом 0:2.
Важно отметить, что «фармацевты» продолжили победную серию в Бундеслиге до четырех матчей.
«Штутгарт» дома встретился с «Майнцем» и одержал минимальную победу – 2:1.
Бундеслига. 8-й тур, 26 октября
«Байер» – «Фрайбург» – 2:0
Голы: Поку, 22, Тапсоба, 52
Удаление: Лингарт, 74
«Штутгарт» – «Майнц» – 2:1
Голы: Фюрих, 45+4, Ундав, 79 – Амири, 41 (пен.)
