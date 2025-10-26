Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Четвертая подряд победа: Байер продолжил успешнею серию в Бундеслиге
26 октября 2025, 20:45 | Обновлено 26 октября 2025, 20:48
Четвертая подряд победа: Байер продолжил успешнею серию в Бундеслиге

26 октября прошли последние матчи 8-го тура Бундеслиги

Четвертая подряд победа: Байер продолжил успешнею серию в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 октября, состоялись два заключительных матча 8-го тура Бундеслиги.

«Байер» из Леверкузена на своем поле уверенно разобрался с «Фрайбургом», забив в ворота соперника два мяча. Гости пытались отыграться, но уступили со счетом 0:2.

Важно отметить, что «фармацевты» продолжили победную серию в Бундеслиге до четырех матчей.

«Штутгарт» дома встретился с «Майнцем» и одержал минимальную победу – 2:1.

Бундеслига. 8-й тур, 26 октября

«Байер» – «Фрайбург» – 2:0

Голы: Поку, 22, Тапсоба, 52

Удаление: Лингарт, 74

«Штутгарт» – «Майнц» – 2:1

Голы: Фюрих, 45+4, Ундав, 79 – Амири, 41 (пен.)

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Байер Фрайбург Штутгарт Майнц
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
