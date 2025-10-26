Испания26 октября 2025, 17:29 | Обновлено 26 октября 2025, 17:32
333
0
ФОТО. Реал ограбили? Рефери отменил пенальти в ворота Барселоны
Ламин Ямаль против Винисиуса. Судья изменил свое решение после просмотра VAR
Главный арбитр матч Реал – Барселона Сесар Сото Градо назначил и отменил пенальти в ворота сине-гранатовых на старте поединка.
новость дополняется...
