  4. ФОТО. Реал ограбили? Рефери отменил пенальти в ворота Барселоны
Испания
26 октября 2025, 17:29 | Обновлено 26 октября 2025, 17:32
ФОТО. Реал ограбили? Рефери отменил пенальти в ворота Барселоны

Ламин Ямаль против Винисиуса. Судья изменил свое решение после просмотра VAR

Главный арбитр матч Реал – Барселона Сесар Сото Градо назначил и отменил пенальти в ворота сине-гранатовых на старте поединка.

новость дополняется...

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
