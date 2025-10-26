Экс-форвард Динамо: «Что можно хотеть от киевлян? Как могут, так и играют»

Экс-форвард Динамо Виктор Хлус высказал мнение о кризисном периоде в жизни киевской команды, которая проигрывает в еврокубках, а в УПЛ пять раз кряду сыграла вничью.

– Хотелось бы узнать ваши впечатления о выступлении киевского «Динамо» в Лиге конференций, где после поражения от английского «Кристалл Пелас» произошло очередное фиаско – 0:3 от турецкого «Самсунспора».

– Если говорить, что я был в расстроенных чувствах, то это слишком мягко будет сказано. Если бы у меня была возможность, то я бы вышел на поле помочь «Динамо». Я раньше говорил: что мы можем требовать от команды, у которой нет качественных исполнителей? А если таких исполнителей не хватает, то и качественной игры не будет. Нынешние динамовцы играют так, как могут.

– «Динамо» крайне неудачно выглядит на евроарене, да и в национальном чемпионате в последних пяти турах играет вничью. Какой видите выход из этой ситуации?

– Мое мнение: быстрого выхода нет. Надо строить новую команду. Я бы хоть сейчас назвал одиннадцать человек, играющих в разных командах и чемпионатах, при этом не включив в этот перечень ни одного игрока из нынешнего состава «Динамо». Это, в частности, Бущан, Цыганков, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Роман Яремчук. А еще Будковского из «Зари» и Краснопира из «Карпат». Уверен, что команда с этими футболистами в составе играла бы как минимум в Лиге Европы. Так что очень досадно, что нынешний динамовский состав выглядит таким образом.

Знаете, в последнее время я много смотрел матчей с участием разных команд во всех трех клубных турнирах Европы. Так вот, игра «Динамо» была одна из худших за три еврокубковых дня. Поединок с «Самсунспором» был без моментов – ну, о чем тут еще можно говорить? Турецкая команда выиграла 3:0, а могла и 7:0. У соперника была большая надежность в плане достижения результата, было большое желание. Да и не только «Самсунспор» – любая команда создает по три-четыре, а то и пять-семь моментов всего за один тайм! А у нас только один – и думаем, что должны выиграть 1:0. А так не бывает.