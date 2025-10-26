Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард Динамо: «Что можно хотеть от киевлян? Как могут, так и играют»
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 17:14 |
574
1

Экс-форвард Динамо: «Что можно хотеть от киевлян? Как могут, так и играют»

Хлус оценил кризис в игре Динамо

26 октября 2025, 17:14 |
574
1 Comments
Экс-форвард Динамо: «Что можно хотеть от киевлян? Как могут, так и играют»
ФК Динамо Киев

Экс-форвард Динамо Виктор Хлус высказал мнение о кризисном периоде в жизни киевской команды, которая проигрывает в еврокубках, а в УПЛ пять раз кряду сыграла вничью.

– Хотелось бы узнать ваши впечатления о выступлении киевского «Динамо» в Лиге конференций, где после поражения от английского «Кристалл Пелас» произошло очередное фиаско – 0:3 от турецкого «Самсунспора».

– Если говорить, что я был в расстроенных чувствах, то это слишком мягко будет сказано. Если бы у меня была возможность, то я бы вышел на поле помочь «Динамо». Я раньше говорил: что мы можем требовать от команды, у которой нет качественных исполнителей? А если таких исполнителей не хватает, то и качественной игры не будет. Нынешние динамовцы играют так, как могут.

– «Динамо» крайне неудачно выглядит на евроарене, да и в национальном чемпионате в последних пяти турах играет вничью. Какой видите выход из этой ситуации?

– Мое мнение: быстрого выхода нет. Надо строить новую команду. Я бы хоть сейчас назвал одиннадцать человек, играющих в разных командах и чемпионатах, при этом не включив в этот перечень ни одного игрока из нынешнего состава «Динамо». Это, в частности, Бущан, Цыганков, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Роман Яремчук. А еще Будковского из «Зари» и Краснопира из «Карпат». Уверен, что команда с этими футболистами в составе играла бы как минимум в Лиге Европы. Так что очень досадно, что нынешний динамовский состав выглядит таким образом.

Знаете, в последнее время я много смотрел матчей с участием разных команд во всех трех клубных турнирах Европы. Так вот, игра «Динамо» была одна из худших за три еврокубковых дня. Поединок с «Самсунспором» был без моментов – ну, о чем тут еще можно говорить? Турецкая команда выиграла 3:0, а могла и 7:0. У соперника была большая надежность в плане достижения результата, было большое желание. Да и не только «Самсунспор» – любая команда создает по три-четыре, а то и пять-семь моментов всего за один тайм! А у нас только один – и думаем, что должны выиграть 1:0. А так не бывает.

По теме:
Кауан Элиас стал лучшим бразильским бомбардиром Шахтера в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Месси-стайл: воспитанник Шахтера забил первый мяч за клуб
ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо
Динамо Киев интервью Виктор Хлус Украинская Премьер-лига эксклюзив инсайд
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Роналду установил новое достижение, неподвластное Месси
Футбол | 26 октября 2025, 16:57 4
ФОТО. Роналду установил новое достижение, неподвластное Месси
ФОТО. Роналду установил новое достижение, неподвластное Месси

Криштиану Роналду заработал больше за карьеру, чем Лионель Месси

ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
Футбол | 25 октября 2025, 19:56 13
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал

Илья помог парижанам набрать три очка

Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Футбол | 26.10.2025, 12:00
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Победа Флорентино. Как босс Реала сорвал матч Вильярреала и Барселоны в США
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Бокс | 26.10.2025, 02:26
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
Фабио УОРДЛИ – о победе над Паркером: «Это звучит как сон, но...»
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Доктор Хлус..
Ответить
0
Популярные новости
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
25.10.2025, 05:05 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
24.10.2025, 22:59 19
Футбол
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
25.10.2025, 14:00 32
Футбол
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
Большой апсет! Паркер и Уордли определили следующего соперника Усика
26.10.2025, 01:45 41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем