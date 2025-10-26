ВИДЕО. Легионер Шахтера оформил дубль в матче УПЛ

19-летний бразильский нападающий Кауан Элиас впервые в своей карьере оформил дубль в составе донецкого «Шахтера».

Игрок на 51-й минуте забил второй мяч в ворота «Кудровки» в десятом туре УПЛ, сделав счет разгромным – 3:0.

Помимо Кауана, свой первый мяч за «горняков» забил Олег Очеретько.

