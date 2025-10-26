Украина. Премьер лига26 октября 2025, 16:44 | Обновлено 26 октября 2025, 16:48
ВИДЕО. Легионер Шахтера оформил дубль в матче УПЛ
Кауан Элиас забил в пустые ворота «Кудровки»
26 октября 2025, 16:44 | Обновлено 26 октября 2025, 16:48
19-летний бразильский нападающий Кауан Элиас впервые в своей карьере оформил дубль в составе донецкого «Шахтера».
Игрок на 51-й минуте забил второй мяч в ворота «Кудровки» в десятом туре УПЛ, сделав счет разгромным – 3:0.
Помимо Кауана, свой первый мяч за «горняков» забил Олег Очеретько.
