Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Легионер Шахтера оформил дубль в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
26 октября 2025, 16:44 | Обновлено 26 октября 2025, 16:48
300
0

ВИДЕО. Легионер Шахтера оформил дубль в матче УПЛ

Кауан Элиас забил в пустые ворота «Кудровки»

26 октября 2025, 16:44 | Обновлено 26 октября 2025, 16:48
300
0
ВИДЕО. Легионер Шахтера оформил дубль в матче УПЛ
ФК Шахтер. Кауан Элиас

19-летний бразильский нападающий Кауан Элиас впервые в своей карьере оформил дубль в составе донецкого «Шахтера».

Игрок на 51-й минуте забил второй мяч в ворота «Кудровки» в десятом туре УПЛ, сделав счет разгромным – 3:0.

Помимо Кауана, свой первый мяч за «горняков» забил Олег Очеретько.

ВИДЕО. Легионер Шахтера оформил дубль в матче УПЛ

По теме:
Кауан Элиас стал лучшим бразильским бомбардиром Шахтера в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Месси-стайл: воспитанник Шахтера забил первый мяч за клуб
ФОТО. Шахтер остался без основного игрока перед игрой с Динамо
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Кудровка Кауан Элиас Шахтер - Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Бокс | 26 октября 2025, 02:31 0
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута
Джозеф Паркер – Фабио Уордли. Большой шок в Лондоне. Видео нокаута

Британец порадовал местных фанатов

Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 26 октября 2025, 15:10 153
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Кризисные киевляне против команды, которая заслуженно выше их в таблице

Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 26.10.2025, 16:58
Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Шахтер – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Футбол | 26.10.2025, 08:24
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Футбол | 25.10.2025, 20:48
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
Очередная феерия. Украинский вундеркинд принес Барселоне безумную победу
26.10.2025, 05:17 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
25.10.2025, 08:47 2
Футбол
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
25.10.2025, 15:00 129
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
25.10.2025, 20:30
Бокс
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
25.10.2025, 00:11 13
Футбол
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем