Ливерпуль может сменить тренера. Слоту нашли замену
Юрген Клопп может вновь возглавить английский гранд
Нидерландский специалист Арне Слот может покинуть пост главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, руководство английского гранда недовольны результатами и игрой команды и если они не улучшатся, то в «Ливерпуле» не будут особо долго думать над увольнением тренера, хотя сейчас ему ничего не угрожает.
В «Ливерпуле» рассматривают кандидатуру Юргена Клоппа, который ранее девять лет работал с «красными». Ожидается, что он даст согласие на то, чтобы вновь возглавить клуб хотя переговоров между сторонами еще не было.
Ранее сообщалось о том, что Слот прокомментировал поражение от «Брентфорда».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья помог парижанам набрать три очка
Британец вызвал Александра на бой