Англия
26 октября 2025, 12:02 |
Ливерпуль может сменить тренера. Слоту нашли замену

Юрген Клопп может вновь возглавить английский гранд

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Нидерландский специалист Арне Слот может покинуть пост главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, руководство английского гранда недовольны результатами и игрой команды и если они не улучшатся, то в «Ливерпуле» не будут особо долго думать над увольнением тренера, хотя сейчас ему ничего не угрожает.

В «Ливерпуле» рассматривают кандидатуру Юргена Клоппа, который ранее девять лет работал с «красными». Ожидается, что он даст согласие на то, чтобы вновь возглавить клуб хотя переговоров между сторонами еще не было.

Ранее сообщалось о том, что Слот прокомментировал поражение от «Брентфорда».

Перець
Обещать не значит жениться
Ответить
+2
u6464u
В одну річку дважди , цікаво .
Ответить
0
