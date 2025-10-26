Ливерпуль может сменить тренера. Слоту нашли замену

Нидерландский специалист Арне Слот может покинуть пост главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, руководство английского гранда недовольны результатами и игрой команды и если они не улучшатся, то в «Ливерпуле» не будут особо долго думать над увольнением тренера, хотя сейчас ему ничего не угрожает.

В «Ливерпуле» рассматривают кандидатуру Юргена Клоппа, который ранее девять лет работал с «красными». Ожидается, что он даст согласие на то, чтобы вновь возглавить клуб хотя переговоров между сторонами еще не было.

Ранее сообщалось о том, что Слот прокомментировал поражение от «Брентфорда».