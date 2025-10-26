Василий КОБИН: «Мы нашли Виталию Фарасеенко позицию»

В поединке 13-го тура Первой лиги «Ингулец» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Прикарпатье». Василий Кобин дал оценку матчу, а также отметил игру Виталия Фарасеенко, который забил оба мяча.

«Если брать в общем, то в первую очередь хочу поблагодарить своих игроков за самоотдачу. Они хорошо работали на протяжении всех 90 минут и их труд, их желание переросло в победу. Что касается игры, как и любая игра на выезде, она трудная, где нужно отдавать все свои силы. И ребята это сделали и мы победили. Мы повели в счете. Во втором тайме ветер был на наши ворота. Команда Прикарпатье начала нам создавать определенные трудности, потому что было слишком много вертикальной игры, очень много длинных передач, и в каком-то плане была какая-то нервозность. Но хорошо, что мы забили второй гол и успокоили игру.

В первую очередь я хочу опять-таки отметить всю команду. Виталий Фарасеенко действительно он забивает. Это его работа забивать голы. Мы нашли ему ту позицию, где он должен ставить заключительную точку, завершающий удар. Потому что у него хорошая квалификация и хорошее завершение. Если брать по мастерству, то в этом плане у него хорошее качество. Но вся команда работала, и я хочу отдать должное всей команде. Команда работает для того, чтобы кто-то забивал эти голы. И действительно, Виталик забивает, молодец. Я его поздравляю.

Закрыл ли игру второй гол? Да. У нас в начале второго тайма были хорошие моменты. Там забитый гол был, но вне игры. Надо смотреть. Гол был отменен. Еще несколько эпизодов было хороших, а потом началась нервозность какая-то. И, конечно, нужно отдать должное Прикарпатью. Они хотели отыграться при своих болельщиках и пытались давить на нашу команду. Но ребята молодцы выдержали это давление и солидно довели игру до победы», – сказал Василий Кобин.