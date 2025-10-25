Первая лига. Дубль Фарасеенко приносит Ингульцу победу над Прикарпатьем
Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»
В субботу, 25 октября, в Ивано-Франковске прошел поединок 13-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» со счетом 0:2 уступило «Ингульцу».
Гости вышли вперед на 17-й минуте. Виталий Фарасеенко открыл счет ударом с линии штрафной.
Фарасеенко сейчас является главной ударной силой «Ингульца». В прошлом туре Виталий забил три мяча в ворота «Агробизнеса».
Свой статус бомбардира Фарасеенко подтвердил на 84-й минуте. Игрок «Ингульца» с центра поля убежал от двух защитников и реализовал выход один на один.
Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Приткарпатье» Ивано-Франковск – «Ингулец» Петрово – 0:2
Голы: Фарасеенко, 17, 84
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча пройдет 25 октября и начнется в 18:00 по Киеву
Олег Саленко остался недоволен игрой киевского клуба после поражения в Лиге конференций