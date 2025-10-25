Первая лига. Дубль Фарасеенко приносит Ингульцу победу над Прикарпатьем

В субботу, 25 октября, в Ивано-Франковске прошел поединок 13-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» со счетом 0:2 уступило «Ингульцу».

Гости вышли вперед на 17-й минуте. Виталий Фарасеенко открыл счет ударом с линии штрафной.

Фарасеенко сейчас является главной ударной силой «Ингульца». В прошлом туре Виталий забил три мяча в ворота «Агробизнеса».

Свой статус бомбардира Фарасеенко подтвердил на 84-й минуте. Игрок «Ингульца» с центра поля убежал от двух защитников и реализовал выход один на один.

Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Приткарпатье» Ивано-Франковск – «Ингулец» Петрово – 0:2

Голы: Фарасеенко, 17, 84

