Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Дубль Фарасеенко приносит Ингульцу победу над Прикарпатьем
Первая лига
Прикарпатье
25.10.2025 13:00 – FT 0 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 октября 2025, 15:06 |
52
0

Первая лига. Дубль Фарасеенко приносит Ингульцу победу над Прикарпатьем

Поединок прошел в Ивано-Франковске на стадионе «Рух»

25 октября 2025, 15:06 |
52
0
Первая лига. Дубль Фарасеенко приносит Ингульцу победу над Прикарпатьем
ФК Ингулец. Виталий Фарасеенко

В субботу, 25 октября, в Ивано-Франковске прошел поединок 13-го тура Первой лиги. «Прикарпатье» со счетом 0:2 уступило «Ингульцу».

Гости вышли вперед на 17-й минуте. Виталий Фарасеенко открыл счет ударом с линии штрафной.

Фарасеенко сейчас является главной ударной силой «Ингульца». В прошлом туре Виталий забил три мяча в ворота «Агробизнеса».

Свой статус бомбардира Фарасеенко подтвердил на 84-й минуте. Игрок «Ингульца» с центра поля убежал от двух защитников и реализовал выход один на один.

Первая лига. 13-й тур, 25 октября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Приткарпатье» Ивано-Франковск – «Ингулец» Петрово – 0:2

Голы: Фарасеенко, 17, 84

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
По теме:
В УПЛ снова смена лидера. ЛНЗ переиграл Металлист 1925
Металлист 1925 – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Дубль Романа Кузьмина. Агробизнес на выезде обыграл Викторию
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ингулец Прикарпатье Ивано-Франковск Виталий Фарасеенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Футбол | 25 октября 2025, 13:53 0
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Встреча пройдет 25 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Футбол | 25 октября 2025, 09:49 5
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»
Экс-игрок Динамо: «Команды нет. Помощники Шовковского – это клоунада»

Олег Саленко остался недоволен игрой киевского клуба после поражения в Лиге конференций

350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
Футбол | 24.10.2025, 15:26
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: в Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Футбол | 25.10.2025, 07:05
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Луис Энрике высказался о Забарном после его провала в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
Магучих назвала сумму своего самого большого доната
23.10.2025, 08:15 3
Другие виды
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
Сторона Усика выдвинула условие для третьего боя с Фьюри
23.10.2025, 08:45 1
Бокс
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
Полное фиаско в Турции. Киевское Динамо проиграло Самсунспору
23.10.2025, 23:56 247
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
Менеджер Усика: «Он потерял мотивацию, устал, не хочет этим заниматься»
24.10.2025, 06:22 4
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем