В субботу, 25 октября состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Ингулец». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Прикарпатье

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 12 поединков Первой лиги ивано-франковцам удалось завоевать 18 зачетных пунктов, позволяющих занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-4 и зоны переходных игр при повышении совсем невелико – всего 4 балла.

В Кубке Украины коллективу совсем не повезло. «Прикарпатье» вылетело из турнира еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.

Ингулец

После вылета из Премьер-лиги коллектив снова показывает отличные результаты и является одним из главных претендентов на повышение в этом сезоне. После 12 туров чемпионата «Ингулец» имеет на балансе 25 баллов и занимает 3-е место турнирной таблицы. Однако сейчас расстояние от лидера достаточно большое – 10 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Ингулец» обыграл «Карбон» и «Подолье» и квалифицировался в 1/8 финала. Там команду ждет игра против сумской «Виктории».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в апреле 2024 года в рамках матчей группы повышения Первой лиги Украины. Обе игры завершились победой «Ингульца» с общим счетом 5:0.

Интересные факты

«Ингулец» еще не проиграл ни одного выездного матча в этом сезоне. На счету команды 4 победы и две нулевые ничьи.

«Прикарпатье» в свою очередь победило лишь в 1/5 домашних поединках этого сезона.

«Ингулец» забил 24 гола в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Ингульца с коэффициентом 1.8.