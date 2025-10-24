Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Прикарпатье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Прикарпатье
25.10.2025 13:00 - : -
Ингулец
Украина. Первая лига
24 октября 2025, 18:39 | Обновлено 24 октября 2025, 18:44
Прикарпатье – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 25 октября в 13:00 по Киеву

ФК Прикарпатье

В субботу, 25 октября состоится поединок 13-го тура Первой лиги Украины между «Прикарпатье» и «Ингулец». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Прикарпатье

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 12 поединков Первой лиги ивано-франковцам удалось завоевать 18 зачетных пунктов, позволяющих занимать 7-е место турнирной таблицы. Однако расстояние от топ-4 и зоны переходных игр при повышении совсем невелико – всего 4 балла.

В Кубке Украины коллективу совсем не повезло. «Прикарпатье» вылетело из турнира еще на стадии 1/32 финала, проиграв любительскому «Денгоффу» в серии пенальти.

Ингулец

После вылета из Премьер-лиги коллектив снова показывает отличные результаты и является одним из главных претендентов на повышение в этом сезоне. После 12 туров чемпионата «Ингулец» имеет на балансе 25 баллов и занимает 3-е место турнирной таблицы. Однако сейчас расстояние от лидера достаточно большое – 10 зачетных пунктов.

В Кубке Украины «Ингулец» обыграл «Карбон» и «Подолье» и квалифицировался в 1/8 финала. Там команду ждет игра против сумской «Виктории».

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в апреле 2024 года в рамках матчей группы повышения Первой лиги Украины. Обе игры завершились победой «Ингульца» с общим счетом 5:0.

Интересные факты

  • «Ингулец» еще не проиграл ни одного выездного матча в этом сезоне. На счету команды 4 победы и две нулевые ничьи.
  • «Прикарпатье» в свою очередь победило лишь в 1/5 домашних поединках этого сезона.
  • «Ингулец» забил 24 гола в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу Ингульца с коэффициентом 1.8.

Прикарпатье
25 октября 2025 -
13:00
Ингулец
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
