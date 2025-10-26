Виталий ПОНОМАРЕВ: «Если он травмируется, это будет большая потеря для нас»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями от матча 10 тура Украинской Премьер-лиги, где его команда минимально обыграла Металлист 1925 года (1:0).

– Виталий Юрьевич, поздравляем с победой! Кратко резюмируйте сегодняшний матч.

– Сложный матч. Мы готовились к серьезному сопернику. Клуб, очень хорошо развивающийся, я уверен, что в этом году будет бороться за еврокубковую зону. Мы всегда индивидуально готовимся под каждого соперника, Металлист 1925 года не исключение. В принципе, все, что мы планировали, футболисты выполнили и победили.

– Эпизод с Романом Дидыком: есть ли какая-то конкретика, что с ним?

– Там есть повреждения, он не смог сыграть второй тайм. Конечно, если он травмируется, это будет существенная для нас потеря, но это футбол, одна из составляющих футбола.

– Проспер делает уже сегодня 5+1, что можете сказать об этом игроке, считаете ли его сейчас уже ключевым?

– Он важный футболист для команды, ключевым я бы не называл, потому что и у него будут разные матчи. Я уже говорил, что он должен быть стабильным футболистом, если он будет стабильно играть каждый матч, тогда можно будет говорить, что он один из ключевых. Но он важен сегодня для нашей команды, как и Яшари, и Дидык, как и любой другой футболист, – сказал Пономарев.