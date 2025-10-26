Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. На Эль Класико прибыла девушка Винисиуса. Она – огонь
Другие новости
26 октября 2025, 01:15 |
383
0

ФОТО. На Эль Класико прибыла девушка Винисиуса. Она – огонь

Вирджиния потратила 10 часов на перелет, чтобы поддержать любимого

26 октября 2025, 01:15 |
383
0
ФОТО. На Эль Класико прибыла девушка Винисиуса. Она – огонь
Instagram. Вирджиния Фонсека

Винисиус Жуниор получил дополнительный буст мотивации перед Эль Класико.

Все дело в том, что на матч против «Барселоны» нападающего мадридского Реала приехала поддержать его девушка Вирджиния Фонсека.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка прилетела из Бразилии и уже находится в Мадриде. Пара пережила непростой период: СМИ сообщали, що Винисиус изменял девушке.

Однако сейчас отношения у пары нормализовались, и инфлюэнсерка, у которой 53,2 млн фолловеров в Instagram, транслирует на своей странице подготовку к матчу.

По теме:
ФОТО. Дочь Игоря Суркиса показала роскошный отдых. Отдыхает не в Украине
ФОТО. Звезда сборной Украины ограничил комментарии на своей странице
ФОТО. Ламин Ямаль опубликовал провокацию перед матчем с Реалом
фото девушки Винисиус Жуниор Реал Мадрид lifestyle Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Автограф звезды. Почему Ламин Ямаль откажется подписывать вещи фанатам
Футбол | 26 октября 2025, 00:43 0
Автограф звезды. Почему Ламин Ямаль откажется подписывать вещи фанатам
Автограф звезды. Почему Ламин Ямаль откажется подписывать вещи фанатам

Причина, как это часто бывает, напрямую связана с деньгами и дополнительным доходом…

Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Бокс | 25 октября 2025, 06:02 0
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»
Александр УСИК: «На это у нас денег не хватало»

Украинский боксер в детстве начинал заниматься футболом

Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Футбол | 25.10.2025, 14:00
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Источник: новым тренером Динамо может стать нынешний игрок киевского клуба
Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Футбол | 25.10.2025, 20:01
Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Разгром в столице. Полесье уничтожило Оболонь
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Бокс | 25.10.2025, 20:30
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Где смотреть онлайн бой Джозеф Паркер – Фабио Уордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
ФЬЮРИ: «Я хорошо знаю, что говорил Усик. Вы дадите мне еще 100 миллионов»
25.10.2025, 00:02
Бокс
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
«Он его вырубит в первых трех раундах». Чисора выбрал Усику соперника
25.10.2025, 01:02
Бокс
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 15
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 18
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем