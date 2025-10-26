ФОТО. На Эль Класико прибыла девушка Винисиуса. Она – огонь
Вирджиния потратила 10 часов на перелет, чтобы поддержать любимого
Винисиус Жуниор получил дополнительный буст мотивации перед Эль Класико.
Все дело в том, что на матч против «Барселоны» нападающего мадридского Реала приехала поддержать его девушка Вирджиния Фонсека.
Девушка прилетела из Бразилии и уже находится в Мадриде. Пара пережила непростой период: СМИ сообщали, що Винисиус изменял девушке.
Однако сейчас отношения у пары нормализовались, и инфлюэнсерка, у которой 53,2 млн фолловеров в Instagram, транслирует на своей странице подготовку к матчу.
🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Vinicius’ girlfriend Virgina has arrived in Madrid to support Vini in tomorrow’s Clasico.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 25, 2025
She took a 10-hour flight from Brazil to support Vinicius. ✈️ pic.twitter.com/6pv7Aqo5ys
