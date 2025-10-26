ФОТО. На Эль Класико прибыла девушка Винисиуса. Она – огонь

Винисиус Жуниор получил дополнительный буст мотивации перед Эль Класико.

Все дело в том, что на матч против «Барселоны» нападающего мадридского Реала приехала поддержать его девушка Вирджиния Фонсека.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Девушка прилетела из Бразилии и уже находится в Мадриде. Пара пережила непростой период: СМИ сообщали, що Винисиус изменял девушке.

Однако сейчас отношения у пары нормализовались, и инфлюэнсерка, у которой 53,2 млн фолловеров в Instagram, транслирует на своей странице подготовку к матчу.