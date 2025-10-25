Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Защитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Карпаты»

Победитель в львовском дерби мог определиться в компенсированное время

ФК Рух. Богдан Слюбик

Один из лидеров «Руха» Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кто был ближе к победе в поединке 10 тура УПЛ с «Карпатами», в котором была зафиксирована ничья – 0:0.

«Мы настраивались только на победу, ведь оказались в зоне вылета. В совершенстве изучили сильные и слабые стороны «зелено-белых» и поэтому они нас ничем не удивили. Мы умело действовали в переходной фазе и затруднили хозяевам выход на оперативное пространство возле наших владений.

Считаю, что именно игровая дисциплина в обороне не позволила хозяевам создавать угрозы воротам гостей. В свою очередь мы удачно комбинировали. Единственное, чем остался недоволен, так это результатом. Ведь в компенсированное время наш бразильский легионер Клайвер промахнулся с убийственной позиции. Поэтому можно сказать, что «Рух» был ближе к победе, но за это никаких бонусов не дают».

Сейчас подопечные Ивана Федика занимают 15 место в УПЛ, набрав семь очков.

Ранее главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко высказался о дерби с «Рухом».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
