Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александра Олейникова – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 октября 2025, 21:24 |
41
0

Александра Олейникова – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 во Флорианополисе

25 октября 2025, 21:24
41
0
Александра Олейникова – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Александра Олейникова

25 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).

В полуфинале украинка сыграет против Юлии Грабер (Австрия, WTA 109). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Кароль Монне, либо против Синьи Краус.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Олейникова одолела четвертую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Бразилии
Александра Олейникова – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE траснляция
Олейникова пробилась в четвертьфинал турнира WTA 125 в Бразилии
Юлия Грабер WTA Флорианополис Александра Олейникова смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
