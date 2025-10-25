Александра Олейникова – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).

В полуфинале украинка сыграет против Юлии Грабер (Австрия, WTA 109). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Кароль Монне, либо против Синьи Краус.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА