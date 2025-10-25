WTA25 октября 2025, 21:24 |
41
0
Александра Олейникова – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 125 во Флорианополисе
25 октября 2025, 21:24 |
41
0
25 октября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 139) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 во Флорианополисе (Бразилия).
В полуфинале украинка сыграет против Юлии Грабер (Австрия, WTA 109). Поединок начнется ориентировочно в 21:30 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Кароль Монне, либо против Синьи Краус.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 октября 2025, 00:11 12
Парижский клуб заинтересован в услугах Анатолий Трубина, который выступает за «Бенфику»
Бокс | 25 октября 2025, 11:41 1
А может победить сложного соперника
Теннис | 25.10.2025, 18:22
Теннис | 25.10.2025, 20:15
Футбол | 25.10.2025, 08:03
Комментарии 0
Популярные новости
23.10.2025, 22:54 1
25.10.2025, 01:02
23.10.2025, 18:36 3
24.10.2025, 06:23 14
23.10.2025, 23:56 247
24.10.2025, 07:41 4
24.10.2025, 10:12 20
24.10.2025, 07:02 15